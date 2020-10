Eilenburg

Noch vor einigen Tagen waren Eilenburgs Narren verhalten zuversichtlich – nun kommt doch das Aus. „Es wird am 11.11. keine offizielle Schlüsselübergabe am Rathaus geben“, informierte Mathias Gürke, Vorsitzender des Eilenburger Carneval Clubs (ECC) jetzt die LVZ.

Abstimmung mit Verwaltung

Am Dienstagabend habe es eine Sitzung des Vorstandes gegeben, zudem habe man sich dazu mit der Verwaltung abgestimmt. „Noch gibt es kein Verbot, aber die Empfehlung, dies nicht durchzuführen. Wir wollen verantwortungsbewusst mit der Situation umgehen und haben deshalb so entschieden“, so Gürke.

Wie geht’s weiter?

Wie und ob es mit der Session weitergeht, ob es Gala-Veranstaltungen und einen Rosenmontagsumzug im Februar geben kann, wissen auch die ECC-ler, die diese Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiern wollten, nicht. Anfang November wollen sie sich dazu erneut verständigen, doch Gürke und Co. sind realistisch genug, um angesichts der aktuellen Situation einschätzen zu können, welche Tendenz sich abzeichnet.

