Die Gäste auf dem Eilenburger Neujahrsempfang wurden so richtig in Schwung gebracht. Ex-MDR-Moderatorin Katrin Huß lud sie zum Yoga-Tanz ein. Eilenburg bastelt an der Zukunft, braucht frische Ideen. Worum es geht, erklärte OBM Ralf Scheler in seiner Rede. Hier ein Video und ganz viele Bilder.