Eilenburgs Rathaus als Adventskalender

Eilenburg

Der Eilenburger Adventskalender am Rathaus soll auch 2020 wieder mit einer besonderen Aktion verbunden werden, bei der Bürger, Gewerbetreibende, Vereine und Institutionen mitmachen können.

Wie soll die Aktion aussehen?

Geplant ist, dass jedes der 24 Türchen/Fensterchen mit einem Angebot oder einer Aktion ausgestattet wird, welche ein Gewerbetreibender, Verein oder eine anderweitige Einrichtung anbietet. Hinter jeder Zahl kann sich nur eine Aktion verstecken. Gewerbetreibende sowie Vereine und Institutionen können an einem bestimmten Tag – selbstverständlich unter Berücksichtigung der aktuellen Auflagen und Hygienemaßnahmen – ein Angebot oder eine Rabattaktion anbieten. Natürlich könnte im Gegenzug von den Bürgern auch eine Art „Gegenleistung“ wie das Malen oder Basteln für das Schaufenster „gefordert“ werden. Online-Aktionen sind in der derzeitigen Lage sehr beliebt.

Anzeige

Lesen Sie auch

Findet in Eilenburg der Weihnachtsmarkt statt?

Welche Angebote sind gesucht?

Angebote können Sonder- und Rabattaktionen sein, kleinere Geschenke oder Online-Führungen oder Online-Tipps, welche nur an diesem Tag gelten beziehungsweise verfügbar sind. Für die Bevölkerung sollen interessante und lukrative Angebote entstehen.

Wo werden die Aktionen angekündigt?

Tagaktuell finden sich die Angebote dann in der Leipziger Volkszeitung, auf www.eilenburg.de und Facebook ( Eilenburg). Der Gewerbetreibende oder die Einrichtung werden immer in diesem Zusammenhang genannt. Zur gesamten Aktion soll es zudem Plakate und Flyer geben, die in der Stadt verteilt werden.

Gewerbetreibende, Vereine oder Institutionen können sich bei Frau Schaaf von der Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung Eilenburg informieren. Sie nimmt Vorschläge unter Telefon 03423/652273 oder per Mail an wirtschaft@eilenburg.de entgegen.

Von LVZ