Eilenburgs Schatzkammer: Stadtarchiv jetzt unter einem Dach

Eilenburg

Sein Name ist immer noch allgegenwärtig in der Stadt: Friedrich Tschanter (1875 bis 1945). Die Oberschule ist nach ihm benannt, er selbst war bis 1933 Rektor der Bergschule und vom 24. April bis 17. Mai 1945 SPD-Bürgermeister in der Stadt. Viel mehr findet man von Tschanter allerdings nicht, wenn man die Suchmaschinen im Internet bedient. Fündig wird man dagegen im Stadtarchiv, wenn man dort in alten Sterbebüchern blättert.

Tschanters Todesursache

Maren Worrich muss nicht lange suchen. Die 45-Jährige, die seit 2012 als Archivarin in Eilenburg tätig ist, weiß genau, wo welches Buch steht: Im Sterbebuch von 1945 ist zu lesen, dass Friedrich Tschanter im Eilenburger Krankenhaus am 14. Mai verstarb. Als Todesursachen sind Vorsteherdrüsenvergrößerung, Blaseneiterung und Nierenbeckeneiterung angegeben. Persönliche Daten, die in heutigen Sterbebüchern gar nicht mehr aufgeführt werden (dürfen).

Anzeige

Statt Regale mit Büchern stehen in diesem Raum Akten. Wo einst die Eilenburger Bibliothek ihren Sitz hatte, ist nunmehr das Stadtarchiv drin. Quelle: Nico Fliegner

Das Stadtarchiv in Eilenburg ist ein echter Fundus für Geschichtsinteressierte. Aber nicht nur. In erster Linie lagern hier Tausende Akten aus der Stadtverwaltung. Seit Anfang des Jahres sind das Stadt- und Zwischenarchiv unter einem Dach in der Dr-Belian-Straße, wo sich einst die Stadtbibliothek befand. Das Haus in der Schreckerstraße, viele Jahre als Zwischenarchiv genutzt, ist verkauft worden; daraus entstehen Wohnungen.

Weitere LVZ+ Artikel

Maren Worrich transportiert mit einem Lastenrad Akten vom Stadtarchiv ins Rathaus und wieder zurück. Quelle: Nico Fliegner

Wo im vorigen Jahr noch zig Tausende Bücher standen, stehen jetzt hohe Regale mit Aktenordnern. Alle haben eine Nummer, die ist wichtig, damit Maren Worrich schnell eine Akte findet. Denn kommt eine Anfrage aus der Stadtverwaltung, sucht sie die benötigten Unterlagen heraus und bringt sie mit einem Lastenfahrrad zu dem jeweiligen Bearbeiter ins Rathaus und holt sie später auch wieder ab.

Archivierung von Bauunterlagen

Aktuell ist Maren Worrich mit der Archivierung sämtlicher Unterlagen aus dem Fachbereich Bau, hier speziell aus dem Bereich Altstadtsanierung beschäftigt. „Das ist eine wunderbare Akte, die ist ganz toll geführt worden“, erzählt die Archivarin und blättert darin. Zu sehen sind nicht nur beschriftete Seiten, sondern viele Fotos. „Für die Eilenburger Stadtgeschichte sind solche Akten ein echter Schatz.“ Spätere Generationen könnten mit Hilfe der Unterlagen sehr detailliert nachvollziehen, wie sich Eilenburg in den Jahren nach der Wende entwickelt hat.

Älteste Akte aus dem Jahr 1531

Noch viel ältere Dokumente findet man in der oberen Etage. Dort lagern neben Geburts- und Sterbebüchern auch alte Zeitungen, so Ausgaben vom Eilenburger Wochenblatt aus dem 19. Jahrhundert und Ausgaben der LVZ. Die älteste Akte stammt aus dem Jahr 1531, das Personenstandsregister geht bis ins Jahr 1874 zurück. Es wird auch von den Bürgern am häufigsten nachgefragt. So kommen Leute ins Stadtarchiv, die beispielsweise Familienstammbäume erstellen.

Margot Mallok (75) kommt zweimal in der Woche ins Stadtarchiv. Sie recherchiert für einen Sammelband das Landes- und Weltgeschehen in der Zeit des Ersten Weltkrieges. Quelle: Nico Fliegner

Zweimal in der Woche ist die Eilenburgerin Margot Mallok im Archiv. Die 75-Jährige recherchiert die Geschichte des Ersten Weltkrieges und was damals in Eilenburg, der Umgebung und in der Welt geschah. Ein erstes Buch, welches das Jahr 1924 beleuchtet, ist bereits erschienen. Sie wolle die Geschichte für die jüngeren Generationen aufbereiten und damit deren Interesse wecken, erzählt sie. „Die jungen Leute haben heute wenig Bezug zu der Zeit damals“, bedauert sie. Schließlich habe sie die Idee im Geschichts- und Museumsverein, in dem sie Mitglied ist, vorgetragen und sich an die Arbeit gemacht. Insgesamt sollen sechs Bände entstehen. Und so arbeitet sich Margot Mallok akribisch durch alte Zeitungen und macht Notizen. Eine Arbeit, bei es ruhig und konzentriert zugeht, wie die Atmosphäre im Eilenburger Stadtarchiv überhaupt ist. Denn der Besucherverkehr ist überschaubar.

Eine einsame Arbeit, die Stadtarchivarin Maren Worrich ausübt? Mitnichten. „Das macht mir nichts aus. Kontakte sind schon da“, erzählt sie. Das Schöne an ihrer Arbeit sei jedoch, dass sie viele Nutzer glücklich machen kann. „Die meisten Besucher sind sehr dankbar, wenn sie hier etwas gefunden haben, wonach sie schon lange suchten“, erzählt Maren Worrich.

Von Nico Fliegner