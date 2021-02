Eilenburgs Stadtrat tagt erst virtuell und dann im Bürgerhaus

Eilenburg

Nach Bad Düben will nun Eilenburg eine Stadtratssitzung virtuell abhalten. Am 1. März treffen sich Abgeordnete und Verwaltung um 16.30 Uhr per Videokonferenz. Bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises sei ein Antrag gestellt worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Interessierte Bürger haben die Möglichkeit, das Ganze live auf einer Videoleinwand im großen Saal des Bürgerhauses zu verfolgen. Möglichkeiten für Einwohner, Fragen zu stellen, gibt es nicht. „Die Bürger haben aber weiter die Möglichkeit, ihre Anfragen schriftlich zu stellen. Sie werden dann im Amtsblatt beantwortet“, so Katharina Eidner, Vize-Pressesprecherin.

Termin im Februar wurde abgesagt

Die Sitzung im März ist die erste in diesem Jahr. Der Termin Anfang Februar war wegen Corona abgesagt worden. Neben der ersten Lesung zum Eilenburger Haushalt geht es unter anderem um die Erweiterung der P + R-Anlage am Bahnhof, die Beteiligung der Stadt am Modellvorhaben „Lokale Demokratie gestalten“, Verfahrensregeln für Wahlwerbung sowie Anträge der AfD-Fraktion zur Änderung der Geschäftsordnung hinsichtlich der Veröffentlichung der Sitzungs-Niederschriften sowie der Fraktion Freie Wähler/Freigeister zur Schaffung eines Fußgängerüberweges an der Bushaltestelle in Kospa.

Bad Düben war in Nordsachsen die erste Kommune, die digital tagte

Bad Dübens Stadtrat war das erste Gremium in Nordsachsen, das Ende Januar eine virtuelle Sitzung abhielt. Ganz ohne technische Schwierigkeiten lief es nicht ab, letztlich konnten aber alle Tagesordnungspunkte durchgezogen werden. Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) war zufrieden, dass die kommunalpolitische Arbeit trotz Pandemie so fortgeführt werden konnte, sagte aber, dass dies eine Ausnahme bleiben müsse. Am 11. März tagt der Stadtrat erneut, wie, steht noch nicht fest.

Am 8. März tagt der Eilenburger Stadtrat erneut – dann live im Bürgerhaus

Eine im Dezember vom Freistaat Sachsen getroffene Änderung der Gemeindeordnung hatte den Weg für Videoschalten „im Falle einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ frei gemacht. Nicht möglich sind solch virtuelle Sitzungen allerdings bei Wahlvorgängen und Haushalts-Debatten. Letzteres hat auf das Eilenburger Sitzungs-Geschehen Auswirkungen. Am 1. März wird virtuell zwar über den Haushalt in erster Lesung beraten, beschlossen wird er erst eine Woche später. Dann trifft sich der Stadtrat um 16.30 Uhr live im Bürgerhaus.

Anfragen an Stadtrat und OBM können gestellt werden an pressestelle@eilenburg.de, www.eilenburg.de (Rathaus/Stadtrat) oder schriftlich an Stadtverwaltung Eilenburg, OBM-Bereich, Marktplatz 1, Eilenburg.

Von Kathrin Kabelitz