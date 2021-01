Eilenburg

Mit einem Klavierabend wollte der Musikverein Eilenburg am 29. Januar in die 73. Saison der Stunde der Musik starten. Wegen der aktuellen Corona-Regeln kann der Abend mit dem Pianisten Alexander Meinel nicht stattfinden. Er soll eventuell im Juni, wo sonst eigentlich keine Konzerte stattfinden, nachgeholt werden. Der Verein hofft nun auf das nächste Konzert „Musik aus allen Himmelsrichtungen“ am 5. März mit den Geschwistern Lea und Esther Birringer (Violine und Klavier).

Veranstaltungsplan steht seit langem fest

Theoretisch steht der Plan schon seit langem fest. Mit den Künstlern sei soweit alles abgesprochen, so Gabriele Hammermann vom Musikverein. Die Zusammenarbeit mit ihnen sei ein stabilisierender Faktor. Das sporne auch zum Weitermachen an. Und so wie der Verein warten auch die Künstler ungeduldig darauf, endlich wieder vor Publikum spielen zu können.

Was aber tatsächlich über die Bühne der Rinckart-Aula gehen kann, weiß derzeit niemand. Schon 2020 hatten die Veranstalter am Veranstaltungsplan mächtige Abstriche hinnehmen müssen. Sieben Konzertabende in der Rinckart-Aula waren geplant, nur vier konnten unter strengen Raumkonzept- und Hygieneschutzmaßnahmen durchgeführt werden.

Der Leipziger Tenor Patrick Grahl, begleitet von der Berlinerin Klara Hornig am Klavier, im September 2020 in der Rinckart-Aula. Dies war eines der vier Konzerte, die im letzten Jahr stattfinden konnten. Sieben waren geplant. Quelle: Anke Herold

Schwierige Phasen gab es auch schon in den letzten Jahren

Es ist nicht die erste schwierige Phase, die die Konzertreihe durchleben muss. Zum Beispiel klagte 1990 ein Konzertbesucher: „Letztes Rathauskonzert, die Stadt ist verarmt.“ 2002 sorgte das Jahrhunderthochwasser der Mulde für eine längere Zwangspause. 2007 brachte Orkan Kyrill einen Klavierabend fast zum Erliegen, weil der Pianist auf der Anreise im Zug von umgestürzten Bäumen eingesperrt war.

Stunde der Musik gibt es seit 1948

Die Stunde der Musik ist eine Institution in der Stadt Eilenburg, sorgt sie doch seit 1948 für harmonische Klänge in der Muldestadt, zunächst als Werbeabend, dann als Rathauskonzerte, später unter dem heute noch gültigen Namen „Stunde der Musik“. Mit teils hochkarätigen und überregional agierenden Künstlern, die auf einen festen Zuschauerstamm treffen. Über viele Jahrzehnte hatte Ernst Gottlebe die organisatorischen Fäden in der Hand, bevor 2013 der Eilenburger Musikverein übernahm und die Konzertreihe seitdem in bewährter Form fortführt. Der 85-Jährige arbeitet bei der Vorbereitung noch eng mit Andreas Hammermann vom Musikverein zusammen.

Das ist für dieses Jahr geplant

16. April: Duo La Vigna – Theresia Stahl (historische Flöten); Christian Stahl (historische Lauten).

7. Mai: „Podium junger Künstler, Duo Allegrando / Trio Passionissimo, Diana Kostadinova (Violine), Bobby Kostadinov (Violoncello), Van Trang Truong (Klavier) – Leipziger Musiknachwuchs präsentiert Werke aus verschiedenen Epochen.

17. September: Von Klassik bis Jazz – Piano in Concert zu zwei & vier Händen, Duo St. Petersburg, Maja und Sergej Zirkunow.

15. Oktober: Von klein bis groß, Kupferquartett Leipzig & Gäste, Holger Engelhardt (1. Violine), Thomas Krause (2. Violine), Annegret Meder (Viola), Stephan Wünsch (Violoncello), Gäste: Viola & Kontrabass

12. November : Alphorn trifft Königin, Thomas Schulze und Hans-Dieter Frenzel (Alphorn und Waldhorn), Kai Nestler (Orgel).

Von Kathrin Kabelitz