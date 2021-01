Eilenburgs Wehr hat jetzt ihren eigenen Schutzpatron

Eilenburg

Vor der Feuerwehr Eilenburg steht in luftiger Höhe der Heilige Florian. Geschaffen wurde der hölzerne Schutzpatron von Frank Müller. Der Doberschützer Kettensägenkünstler hat in der Region schon einige Spuren hinterlassen, gestaltete zum Beispiel im Stadtpark einen Eichenstamm zum angelnden Heinzelmann um. Die Idee für dieses Kunstwerk hatten die Kameraden der Feuerwehr, denn vor den Toren der Wehr-Ausfahrt in der Bahnhofstraße gab es eine alte Buche, die erkrankt war und aus Sicherheitsgründen zurückgeschnitten werden musste. Mit Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises konnten die Arbeiten an dem Baum beginnen.

Zur Galerie Der Doberschützer Frank Müller hat aus einem alten Baumstamm den Heiligen Florian geschnitztl.

Wer ist der Heilige Florian?

Wer aber ist der Heilige Florian? Geboren ist er um 250, gestorben um 303 in Österreich. Der Heilige Sankt Florian ist einer der bekanntesten katholischen Heiligen. Er gilt als Schutzpatron der Feuerwehrleute und Schornsteinfeger, der Bierbrauer, Böttcher, Töpfer, Gärtner, Schmiede und Seifensieder und soll vor Feuersbrünsten, Stürmen, Dürre und Wasserfluten schützen.

Feuerwehr wünschte sich einen eigenen Schutzpatron

Eine eigene Schutzpatron-Figur zu besitzen – das war ein langgehegter Traum der Kameraden. Dank der finanziellen Unterstützung durch den Feuerwehrverein konnte das Vorhaben finanziert werden. Die Kameraden um Wehrleiter André Zimmermann sind jedenfalls dankbar, dass Firmen wie die Gerüstbaufirma Klafki, die den Baum für die Schnitzarbeiten einrüstete oder Alu-Systemtec Eilenburg GmbH, welche den Wimpel des Florian gebaut hat, so unkompliziert geholfen haben.

Von Daniel Richter