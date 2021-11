Eilenburgs Weihnachtsbaum kommt aus Doberschütz

Eilenburg

In Bad Düben steht die Blautanne seit Montag – seit Mittwochmorgen hat auch Eilenburg seinen Weihnachtsbaum. „Etwa 11 bis 12 Meter“, so schätzt Jana Fleck von der Stadtverwaltung, ist die Blaufichte groß. Ein Polizei-Fahrzeug lotste Laster samt Baum durch die Stadt auf den Marktplatz, wo er per Kran von der Ladefläche in den dafür vorgesehenen runden Schacht im Marktplatzboden eingelassen wurde. In den nächsten Tagen werden Mitarbeiter der Stadtwerke mit Hilfe der Eilenburger Feuerwehr die Beleuchtung anbringen.

Der Weihnachtsbaum 2021 wird auf dem Markt in Eilenburg aufgestellt. Quelle: Kathrin Kabelitz

Baumspende stammt aus Doberschütz

Am Morgen war der Baum auf dem Privatgrundstück von Jutta Dörsing gefällt worden. „Die Fichte haben meine Eltern vor rund 30 Jahren gepflanzt“, so die Doberschützerin. Schon im letzten Jahr hatte sie der Stadt den Baum für den Weihnachtsmarkt angeboten. Da klappte es nicht. Vor ein paar Wochen kam dann der Anruf der Stadt: Ist der Baum noch frei? Er war es.

„Er war der ganze Stolz meiner Eltern“, sagt Jutta Dörsing. Dass der Baum jetzt weg ist, sehen sie und ihre Mutter Luzie Beuche mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Er diene schließlich noch einer guten Sache in der Weihnachtszeit, auch wenn der Weihnachtsmarkt abgesagt ist. Wie er beleuchtet auf dem Markt steht, das wolle sie sich auf jeden Fall ansehen. „Es ist aber auch eine Frage der Sicherheit“, erklärt sie. Schließlich war er schon sehr hoch gewachsen und damit windanfällig.

