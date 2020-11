Eilenburg/Jesewitz

Susan Pliquett wird mit Mann und Kindern dieses Jahr mit Sicherheit auf den Weihnachts-Markt in Eilenburg fahren – ob nun mit oder ohne Budenzauber. Denn seit Mittwoch steht dort eine Colorado-Tanne, die zuvor über ein Vierteljahrhundert im Vorgarten an der Alten Dorfstraße in Jesewitz herangewachsen ist. Sven Pliquett, der hier groß geworden ist, hatte das Bäumchen 1994 selbst gepflanzt.

Der Weihnachtsbaum wird auf dem Eilenburger Markt aufgestellt. Quelle: Kathrin Kabelitz

Anzeige

Lesen Sie auch

Eilenburg: Weihnachtsmarkt noch nicht abgesagt

Bad Dübens Weihnachtstanne schwebt ein – mit Polizeischutz

Baum ist rund 12 Meter hoch

Auf stolze rund 12 Meter hat es die Tanne geschafft – die nun als Weihnachtsbaum 2020 mitten in Eilenburg in der Adventszeit leuchten wird. „Der Baum konkurrierte mit dem Haus“, beschreibt Susan Pliquett die Situation. So oder so hätte er also bald weichen müssen. Die Idee, ihn für den Eilenburger Weihnachtsmarkt zu spenden, hatten sie schon länger: „Es haben uns auch immer wieder Leute angesprochen, weil der Baum so schön gewachsen ist.“ Als die Stadt Eilenburg im Frühjahr einen Aufruf startete, boten die Pliquetts ihr Prachtexemplar an. Im Rathaus hatte Jana Fleck vom Fachbereich Bau und Stadtentwicklung dann einige Baum-Angebote aus der Region zu sichten, um schließlich den Jesewitzern mitteilen zu können: „Ihr Baum ist es.“

Am Mittwochnachmittag wurde der Baum abgeholt

Seit Mittwochnachmittag steht die prachtvoll gewachsene Colorado-Tanne nun auf dem Eilenburger Marktplatz. Gefällt und abgeholt werden sollte sie eigentlich schon am Morgen, das verschob sich dann aber aus organisatorischen Gründen auf den Nachmittag. Mit einem Tieflader der Strauß Spedition wurde das gute Stück unter Regie des Forstbetriebes Hättich auf den Markt transportiert und mit einem Kran der Audenhainer Firma Elektro Haupt aufgestellt – kurz vor 16 Uhr reckte sich der Baum dann endgültig in die Höhe. Am Freitag bringen Mitarbeiter der Stadtwerke die Lichter an – dann kann die Eilenburger Weihnachtstanne 2020 erstrahlen.

Von Kathrin Kabelitz