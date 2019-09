Eilenburgs erste freie Schule wird zehn Jahre alt

Eilenburg

Die Evangelische Grundschule Cultus+ Eilenburg wird 10 Jahre alt und öffnet am 28. September ihre Türen, um dieses Jubiläum zu feiern. Alle Interessierten sind eingeladen, die Einrichtung in der Dorotheenstraße kennenzulernen und sich anzuschauen, wie das Schulleben Eilenburgs erster Freier Schule gestaltet wird. Anmeldungen werden ebenfalls entgegen genommen. Besonders auch alle ehemaligen Schüler können den Tag nutzen, noch einmal vorbeizuschauen und die Atmosphäre zu genießen. An dem Tag gibt es viel Raum für Gespräche. Zugleich wird erstmals in Kooperation mit der Kirchengemeinde das Marienfest gefeiert.

Schüler präsentieren ihre Schule

Am Vormittag präsentieren die Schüler selbst ihre Schule. Sie bereiten in einer fächerverbindenden Woche das Projekt „Engel im Alltag und unter uns“ vor und präsentieren die Ergebnisse in einer Ausstellung. Dabei wird das Thema vielschichtig und mehrperspektivisch betrachtet und in den Bezug zum Alltag gesetzt. Pädagogen stehen zur fachkundigen Beratung zur Verfügung, und auch Eltern können zu ihren Erfahrungen befragt werden. Für Spaß ist ebenfalls gesorgt. So können die Kinder einen Trommelworkshop besuchen und an einer spannenden Rätsel-Rallye teilnehmen. Es lohnt sich, denn es werden unter anderem Karten für den Zoo Leipzig, Belantis und das Jump-House verlost. Im Außenbereich gibt es selbst gemachten Langos, Gute-Laune-Musik und viel Platz zum Toben.

Feier in der Marienkirche

Ab 14 Uhr werden die Aktivitäten und Feierlichkeiten in und an der Marienkirche fortgesetzt. Gestartet wird mit einem unterhaltsamen Gesprächskonzert mit der Orgelmaus. Wer schon immer mal wissen wollte, wie eine Orgel funktioniert kann hier auf eine interessante Weise einen spannenden Einblick bekommen. Im Anschluss werden die Gewinner der Rätsel-Ralley bekannt gegeben. Bastel- und Spielangebote sorgen für vielfältige Abwechslung und Kaffee und Kuchen für gemütliches Beisammensein. Abschließend wird um 17 Uhr in der ANgeDACHT gemeinsam eine moderne Andacht gefeiert. Die neue Form des Gottesdienstes gibt es seit Februar.

