Eilenburgs höchste Baustelle: Turmhaube der Nikolaikirche braucht Reparatur

Eilenburg

Seit Montag wird die Nikolaikirche in Eilenburg eingerüstet. Das Gerüst wird gebraucht, um ab 10. August in über 40 Metern Höhe insbesondere die 16 Meter langen Holzstiele der Laterne noch vor den großen Herbststürmen sanieren zu können. Dieses rund eine Viertel Million Euro teure Vorhaben der evangelischen Rinckart-Gemeinde ist nicht irgendeins. Denn das Bauwerk in Backsteingotik, von dem im Zweiten Weltkrieg nur die Außenmauern stehen blieben, prägt den Eilenburger Markt seit über einem halben Jahrtausend.

Freitag, der 20. Juni 1997

Ernst Gottlebe, der einst als Zehnjähriger im April 1945 das Niederbrennen der Nikolaikirche miterleben musste, setzt sich im Prinzip schon sein ganzes Leben für deren Wiederaufbau ein.

An den Tag, als die Kirche statt des 1952 errichteten Zeltdaches ihre barocke Turmhaube mit offener Laterne wiederbekam, erinnert sich der 85-jährige Mitbegründer des Fördervereins St. Nikolai noch ganz besonders. Er erzählt: „Am Freitag, dem 20. Juni 1997, war es so weit. Mit vielen anderen Zuschauern verfolgte ich vom Nikolaiplatz aus das langsame Anheben der 45 Tonnen schweren Turmhaube. Spannungsvolle Minuten folgten, in denen diese immer weiter nach oben schwebte. In 40 Meter Höhe setzte der Kran dann die Turmhaube auf dem Turnkranz ab.“ 11.34 Uhr, so kann es der Ur-Eilenburger auch dank seines hervorragend sortierten Archivs noch heute exakt nachvollziehen, erschallte dann von oben der erlösende Ruf von Polier Wieganth: „Sitzt wie abgemessen!“ Ganz so einfach war das nicht. Da es sich bei dem Turmkranz um ein unregelmäßiges Achteck handelt, musste die Haube oben in der gleichen Ausrichtung aufgesetzt werden wie sie unten gebaut wurde, da ein Drehen oben nicht möglich gewesen wäre.

Beifall und „Nun danket alle Gott“

Die Zuschauer hätten damals spontan Beifall geklatscht. Der aus der kirchlichen Partnergemeinde angereiste Posaunenchor aus Hessen stimmte den Choral „Nun danket alle Gott“ an. Er selbst sei damals jedenfalls von einem unbeschreiblichen Glücksgefühl erfasst worden. „In meinem, dem festlichen Anlass entsprechenden schwarzen Anzug stürmte ich die Gerüstleitern empor, wo ich dem Architekten Rolf Seifert in die Arme fiel.“

1997 wurde die rekonstruierte Turmhaube aufgesetzt: Von unten lässt sich auch mal die Unterkonstruktion erkennen. Quelle: Ernst Gottlebe

Er weiß noch, dass es dann Wochen dauerte, bis die innere Spannung, die sich in den oft sorgenvollen Vorbereitungen angesammelt hatte, langsam abgefallen war. Auch, dass er und Pfarrerin Angelika Schiller-Bechert lange brauchten, um zu realisieren, es endlich geschafft zu haben. Doch es war so: „ Eilenburg hatte seine stadtbildprägende historische Turmhaube wieder.“

Nicht mal ein Vierteljahrhundert später

Dass diese nun schon nach nicht mal einem Vierteljahrhundert teuer saniert werden muss, ärgert ihn daher umso mehr. Doch die extreme Witterungsbelastung in exponierter Höhe hat an den Holzstielen Schäden verursacht, die beseitigt werden müssen. Durch regelmäßige und sehr aufmerksame Kontrollgänge zweier Mitglieder des Fördervereins zum Wiederaufbau der Stadtkirche St. Nikolai Eilenburg wurden diese Schäden rechtzeitig erkannt. Fachleute sehen im Einvernehmen mit der Denkmalschutzbehörde in einer mechanischen Verkleidung der Laternenstiele eine langfristig wirksame Schadensvorsorge. Diese Denkweise hatte sich beim Bau der Turmhaube 1997 leider noch nicht durchsetzen können.

Weht unten Wind, ist oben Sturm

„Wenn unten der Wind weht, kann auf 60 Meter Höhe Sturm herrschen“, weiß Ernst Gottlebe aus eigenem Erleben. Das Holz verwittere daher schneller. Inzwischen dringe jedenfalls bereits das Regen- und Schmelzwasser in die unteren Turmetagen. Doch nicht nur deshalb, sondern auch, weil es ja nicht erst dazu kommen muss, dass irgendwann die Haube schief steht, muss nun gehandelt werden.

Ernst Gottlebe ist einer der Gründer des Fördervereins. Quelle: Wolfgang Sens

Das Büro Giersdorff-Architekten, dass schon an vielen Kirchen, aber beispielsweise auch auf dem Eilenburger Burgberg aktiv war, wird das Vorhaben fachlich begleiten. Für ihn sei das ein kleines, „aber sehr anspruchsvolles Projekt“, erklärt Uwe Giersdorff. Wobei sich klein nur auf die Bausumme bezieht, denn an die 63 Meter Höhe der Nikolaikirche hat zuvor noch kein von ihm betreutes Bauwerk herangereicht.

Von Ilka Fischer