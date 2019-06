Eilenburg

Max Seehaus bleibt Eilenburg als jüngster Stadtrat erhalten. Der 26-Jährige, der bereits 2014 einen Sitz für die Freigeister holte, sprach mit der LVZ über seine politischen Ziele in den kommenden Jahren, den Wahlerfolg der AfD und Politik für junge Menschen. Max Seehaus ist Lehramtsstudent im Referendariat und konnte mit den Freigeistern bei der vergangenen Kommunalwahl im Mai 8,9 Prozent der Stimmen erzielen.

Glückwunsch zum Wahlerfolg. Wie erklären Sie sich den gestiegenen Zuspruch für die Freigeister?

Danke. Wir sind mit unserem Ergebnis sehr zufrieden. Wir waren breit aufgestellt und haben guten Wahlkampf gemacht. Dass wir uns von der Stimmanzahl verdoppeln konnten, habe ich aber nicht erwartet. Wir haben uns große Mühe gegeben, sind von Tür zu Tür, haben mit den Leuten gesprochen, Plakate aufgehangen – und ich werte das auch als eine Honoration meiner Arbeit in den vergangenen fünf Jahren im Stadtrat. Es steht und fällt auch immer mit den Personen in einer Kommunalwahl. Ich glaube, dass wir ein tolles Team für Eilenburg aufgestellt haben – das hat sicherlich die Wähler angesprochen.

Viele Schnittpunkte mit den Freien Wähler

Was sind die Schwerpunkte, die Sie als Fraktion in den kommenden Jahren angehen wollen?

Wir haben unsere Schnittpunkte mit den Freien Wählern, mit denen wir eine Fraktion bilden, besprochen Ein Bereich, der für uns Wahlkampfthema war, ist der Stadtpark – hier muss endlich etwas passieren. Das gilt für die Müllproblematik in der Stadt, die wir nun angehen wollen. Auch die Schullandschaft ist ein wichtiger Punkt. Gerade die Zukunft der Schule Berg ist hier nennenswert. Die Entscheidungen in diesem Bereich haben uns im letzten Stadtrat nicht gefallen, nun haben wir mehr Stimmanteile und hoffen, dass wir etwas ändern können. Weitere Punkte sind die Unterstützung der Vereine und die Entwicklung des Freizeit- und Erholungszentrums.

Wie bewerten Sie den Aufschwung der Alternative für Deutschland in Eilenburg und was für Konsequenzen werden die nicht wahrgenommenen Sitze im Stadtrat haben?

Es hat große Auswirkungen auf die Fraktionsbildung und die Besetzung der Ausschüsse. Viele werden an der Stadtratsgröße berechnet und müssen nun geändert werden, um prozentual die Wahl wiederzugeben. Außerdem haben wir nun mehr Fraktionen, beziehungsweise der Stadtrat ist etwas mehr zersplittert. Das könnte das Finden von Mehrheiten schwieriger machen – aber das ist halt Demokratie.

Dass die AfD hier in den Stadtrat einzieht, damit hat wohl jeder gerechnet. Es spiegelt auch den Trend in Sachsen und im Osten wieder. Ich hoffe, dass jeder, der nun im Stadtrat sitzt, das Beste für Eilenburg erreichen will. Das geht aber nur gemeinsam. Deshalb möchte ich nicht gegen andere Parteien arbeiten und sinnlose Gefechte im Stadtrat verhindern. Wir werden abwarten müssen, was die AfD in die Kommunalpolitik einbringt.

Es geht Interessen der jungen Leute

Viele junge Menschen finden sich derzeit in der Politik der Volksparteien nicht wieder. Gleichzeitig gibt es aber ein großes Interesse an politischen Themen wie dem Klimaschutz. Was bedeutet diese Entwicklung für Eilenburg?

Allein durch unsere Altersstruktur sind wir sicherlich näher an den Themen der jungen Wähler. Man ist schließlich auch immer ein bisschen in seiner Generation gefangen. Ich habe manchmal Probleme damit, mich in eine ältere Perspektive hineinzuversetzen. Man darf aber deshalb niemanden vergessen. Ich glaube, dass der gesamte Stadtrat noch mehr für die Interessen der jungen Leute tun muss, um Eilenburg für sie attraktiv zu halten – das gilt nicht nur für die CDU und SPD.

Von Tilman Kortenhaus