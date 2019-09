Eilenburgs langjähriger Sternwarten-Chef ist gestorben

Eilenburg

Das Wirken und Werden „seiner“ Sternwarte hat Edgar Otto immer interessiert verfolgt. So lange es die Gesundheit zuließ, kam der Oberstudienrat i.R. auf den Mansberg, fachsimpelte mit dem jetzigen Leiter Peter Stapel, nahm an Veranstaltungen teil. Jetzt ist der Mann, der rund 20 Jahre die Sternwarte leitete, im Alter von 96 Jahren gestorben.

Die Ottos haben die Astronomie nach Eilenburg gebracht

Wer von der Eilenburger Sternwarte spricht, kommt am Namen Edgar Otto nicht vorbei. „Die Freude am Staunen und Begreifen, diese Leidenschaft dieses Mannes brachte vor 80 Jahren die Astronomie nach Eilenburg“, zollte Norbert Morch, Leiter der Volkshochschule Nordsachsen einst Respekt, als das 50-jährige Bestehen des Neubaus gefeiert wurde. Der Senior war es noch, der 1931 mit Hilfe der Familie und Mitstreitern auf dem Mansberg eine kleine private Sternwartemit einer selbstgebauten drehbaren Drei-Meter-Kuppel errichtete. Schon damals wurden von dort aus Beobachtungsergebnisse nach Berlin und Zürich übermittelt. Nach Erweiterungen am alten Standort konnten 1957 die ersten künstlichen Erdtrabanten, die sowjetischen Sputniks 1 und 2 beobachtet und vermessen werden. Die Sternwarte, 1964 neu errichtet, wurde offizielle Satelliten-Beobachtungsstation, mit ständigen internationalen Kontakten, vor allem zur Akademie der Wissenschaften der UdSSR.

Edgar Otto jun. übernahm 1966 die Sternwarte

Wer mit Edgar Otto jun., der 1966 die Leitung übernahm, über die Sternwarte sprach, spürte seinen Stolz, dass es das Lebenswerk seines Vaters noch immer gibt und vor allem, dass sie weiter „ Juri Gagarin“ heißt. Er selbst war es, der die Namensgebung einst mit anschob und sich bei einem Treffen Mitte der 1960er-Jahre mit Gagarin und Valentina Tereschkowa, der ersten Frau im Weltall, das Einverständnis des Kosmonauten einholte: „Da war die neue Sternwarte mitten im Bau und Juri Gagarin war bescheiden und fragte nach, ob er es wirklich würdig sei, dass das Haus seinen Namen bekäme.“ Nach der Wende war die Tafel mit dem Namen des ersten Menschen im All verschwunden. Otto kümmerte sich, einige Zeit später hing sie wieder an der Volks- und Schulsternwarte.

Viele Jahre Stadtrat

Edgar Otto, der Mitglied im Präsidium der Gesellschaft für Weltraumforschung und Raumfahrt der DDR war und sich 2011 ins Ehrenbuch der Stadt eintrug, war bis zu seinem 80. Lebensjahr kommunalpolitisch aktiv. Während der politischen Veränderungen 1989/1990 in der DDR war er Mitglied des Runden Tisches, saß für die frühere PDS, seit 2007 Die Linke, von August 1994 bis Juni 2002 im Stadtrat und leitete zeitweise den Sozial- und Kulturausschuss. Er war ein Jahrzehnt aktives Mitglied im Stadtseniorenrat und Gründer des Clubs 50 plus.

Von Kathrin Kabelitz