Eilenburgs neue Notarin – endlich im Traumberuf

Eilenburg

„ Eilenburg ist eine echter Glücksgriff“, sagt die neue Notarin Sabine Reinhold über ihren neuen Arbeitsort. Die Freiberuflerin folgt auf den Notar Norbert Abzieher, der sich Ende November in den Ruhestand verabschiedet hat. Nach einer einmonatigen Verwaltungsphase wurde die 40-Jährige vom Sächsischen Ministerium der Justiz zum 1. Januar offiziell zur Notarin ernannt und in die Muldestadt berufen. Reinhold hat sich damit einen beruflichen Traum erfüllt, auch wenn sie zwischenzeitlich schon einen intensiveren Flirt mit dem Steuerrecht einging.

Traumberuf Notarin. Doch dann...

Aufgewachsen ist Reinhold im brandenburgischen Lübbenau. Später ging es dann nach Weimar, wo sie 1999 ihr Abitur gemacht hat. Ihr Jura-Studium absolvierte sie in Jena. „Ich habe angefangen, Jura zu studieren, weil ich Notarin werden wollte“, erzählt Reinhold. Ein Dozent habe sie jedoch im dritten Semester gewarnt. „Er sagte: ,Alle, die in den öffentlichen Dienst wollen – das könnt ihr vergessen!’ Und so war es dann auch.“

Nach der Wende, erklärt Reinhold, seien viele Stellen im öffentlichen Dienst mit jungen Leuten aus dem Westen besetzt worden. Freie Jobs habe es einfach kaum gegeben. „Das ändert sich erst jetzt wieder so langsam.“ Nach dem Rat ihres Dozentin habe Reinhold dann eine „Affinität zum Steuerrecht“ entwickelt, wie sie es nennt.

Nach einem Erasmus-Aufenthalt von zwei Semestern im englischen Preston legte Reinhold 2006 das Erste Juristische Staatsexamen ab. Es folgten Stationen beim Landgericht in Erfurt, der Verwaltungshochschule in Speyer und beim Finanzamt in Jena. 2009 dann das Zweite Juristische Staatsexamen, wo sie dem Gerichtsbezirk in Erfurt zugewiesen war. Dazwischen absolvierte sie einen Aufbaustudiengang in Jena für privates und öffentliches Wirtschaftsrecht.

„Das kannste doch och“

Ihre Berufskarriere begann 2010 in der Steuerabteilung der Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY). Nach eineinhalb Jahren ist sie 2011 mit Stationen in Leipzig und Chemnitz in die Finanzverwaltung gewechselt. Zuletzt war sie als Sachgebietsleiterin in der Erbschafts- und Schenkungssteuerstelle beim Finanzamt in Chemnitz-Mitte tätig. „Das war der Grund, weswegen ich wieder zum Notariat gekommen bin. Zu meinen Aufgaben gehörte es unter anderem, die Veräußerungs- und Schenkungsanzeigen der Notare auf steuerliche Relevanz zu prüfen. Und irgendwann dachte ich mir: ,Das kannste doch och.’“ Eines Tages entdeckte Reinhold dann eine Ausschreibung des Sächsischen Justizministeriums für eine Assessorstelle – und bewarb sich.

Raus aus der Verbeamtung

Im August 2016 kam Reinhold ihrem beruflichen Traum schließlich wieder ein Stückchen näher. Ihre Bewerbung war von Erfolg gekrönt. „Das war noch mal ein großer Schritt. Ich war ja verbeamtet auf Lebenszeit. Also eigentlich war ich sicher und safe.“ Doch dann habe sie sich an ihre ursprüngliche Motivation erinnert. „Das wirtschaftliche Risiko als Notar ist ja auch nicht so wie bei einer eigenen Firma. Ich wollte es einfach machen. Dafür habe ich studiert, da wollte ich mal hin.“

Seit 1. Januar: Notarin auf Lebenszeit

Anfang diesen Jahres hat es dann geklappt. Nach diversen Stationen als Notarsanwärterin ernannte sie das Sächsische Justizministerium am 1. Januar offiziell zur Notarin auf Lebenszeit. Auf Lebenszeit – ein abschreckender Gedanke? „Nein, das schreckt mich deswegen nicht ab, weil meine Aufgaben auf täglicher Basis so abwechslungsreich sind, dass es mich überhaupt nicht abschreckt zu sagen: Das mache ich jetzt ein Leben lang.“

Breites Wissen und Einfühlungsvermögen

Ein Vorurteil über den Notarsjob lautet ja, dass der Notar nur einen Mustervertrag aus der Schublade zieht und den Mandanten beim Unterschreiben zusieht. „Das ist ein Fehlurteil“, sagt Reinhold. „Man muss in vielen Bereichen des Rechts bewandert sein. Zivilrecht, Erbrecht, Familienrecht, Gesellschaftsrecht und mehr.“ Ein Rechtsanwalt könne sich spezialisieren, als Notar könne sie sich das nicht erlauben. Mehrere Stunden in der Woche investiert sie daher in die juristische Weiterbildung.

„Neben den juristischen Kenntnissen braucht man auch ein gutes Einfühlungsvermögen, um die Wünsche der Beteiligten zu hinterfragen.“ Und auch die Geschichten der Menschen seien es, die den Job so spannend machen „Der Grund, weswegen die Menschen Verträge machen. Das sind oft komplizierte Patchworksituationen. Das ist das, was das Ganze interessant macht.“

Rückstau aufholen, Büro ausbauen

Dass die Notarin in Eilenburg gelandet ist, ist für sie ein „echter Glücksfall.“ Die Arbeit in der Großstadt schrecke sie ab. „Es entspricht eher meinem Naturell, meinen Mandanten die Zeit zu widmen, die ihre Anliegen erfordern.“ In einer Stadt wie Leipzig könne das schnell mal untergehen.

Doch noch müssen sich die Mandaten ein wenig gedulden, bis Reinhold ihnen ihre Zeit komplett uneingeschränkt widmen kann. Denn es gilt, den Rückstand aufzuholen, der durch den Ruhestand ihres Vorgängers entstanden ist. „Bei einer Amtsübergabe gibt es immer Reibungsverluste, weil nicht nur das laufende Geschäft zu bedienen ist.“ Zudem steht im April noch der Umbau ihres Büros in der Lilienenstraße an. Bis Mitte des Jahres will Reinhold den Rückstau durch Übergabe und Umbau aufgeholt haben und ihre Mandanten dann in einem modernen Ambiente begrüßen.

Reinhold ist verheiratet, Mutter eines zwölfjährigen Sohns und lebt in Leipzig.

Von Bastian Schröder