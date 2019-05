Eilenburg

Am 1. Juni beginnt Philipp Zakrzewski (44) seine Tätigkeit als Fachbereichsleiter Bau und Stadtentwicklung im Rathaus der Stadt Eilenburg. Er tritt damit die Nachfolge von Petra Zimmermann an, die seit Beginn der 1990er-Jahre in verschiedenen Bereichen in leitender Stellung arbeitete und zuletzt den kompletten Bau- und Planungsbereich verantwortete, informierte die Stadtverwaltung.

Zakrzewski freut sich auf Eilenburg

Philipp Zakrzewski wohnt in Halle und arbeitete bisher als Referent im Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt. Er ist studierter Diplom-Ingenieur (FH) im Bereich Architektur und hat einen Abschluss als Master of Science im Fach Urbanistik. „Er bringt damit beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Fortführung der Arbeit im Bau- und Planungsbereich mit“, so die Stadtverwaltung weiter.

Petra Zimmermann arbeitet ihn ein

Zakrzewski sieht die neue Tätigkeit als spannende Herausforderung, insbesondere deshalb, weil in einer Kleinstadt wie Eilenburg mehr zu bewegen sei und praktische Lösungen im Vordergrund stünden. Petra Zimmermann wird ihm für die Einarbeitungszeit noch beratend zur Seite stehen und sich gleichzeitig bis zu ihrem Ausscheiden am Jahresende auf Arbeiten in der Bauleitplanung konzentrieren.

