Eilenburgs schönster Spielplatz ist eröffnet

Zschettgau

1000 Euro? 900 000 Euro? Mit einem Schmunzeln nahm Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler die Schätzantworten der Zschettgauer Kinder auf die Frage nach den Kosten für den neuen Spielplatz auf. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Rund 75 000 Euro wird das innovativ gestaltete Areal am Ende kosten, wobei die Stadt 60 000 Euro aus dem Leader-Programm erhält und zudem auf Geld aus dem sächsischen Simul-Wettbewerb zurückgreifen kann. Bei schönstem Oktoberwetter schnitten Scheler und die Kinder das Band durch – der Weg zu Traktor, Mähdrescher und Co. auf dem neuen Spielplatz war damit frei.

Die Kleinen hatten sichtlich Spaß. Quelle: Wolfgang Sens

Frischer Kuchen aus dem Backofen

Die Großen genossen derweil frischen Pflaumen- und Apfelkuchen aus dem mobilen Backofen oder Apfelsaft. Ortsrätin Birgit Rabe und ihre Mitstreiter vom Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen hatten die Äpfel gesammelt und an Ortsvorsteherin Roswitha Feustel übergeben. Aus dem Simul-Topf hatten die Orte vor zwei Jahren rund 200 000 Euro für Projekte bekommen. Der Kauf des Backofens und der Obstpresse gehörten dazu.

Die Spielgeräte wurden als landwirtschaftliche Maschinen und der Unterstand als Feldscheune gestaltet Quelle: Wolfgang Sens

Der LPV Nordwestsachsen hat bei der Ideenfindung und Beantragung zum Simul-Wettbewerb im Jahr 2018 aktiv mitgearbeitet und begleitet seither den Ortschaftsrat zu den einzelnen Projektumsetzungen. „Einen Teilbereich der Wettbewerbsidee beschrieben wir mit den Worten: Sechs Ortschaften im Bereich der Stadt Eilenburg wollen gemeinsam die Zukunft und das Bild ihrer Dörfer gestalten und haben sich dazu Aufgaben gesetzt, die ihr Umfeld verschönern, das Gemeinschaftsleben verbessern und bäuerliche Traditionen erhalten. Über einzelne Projekte zur Verbesserung landschaftsprägender Naturräume und dörflicher Kulturlandschaft sollen Bürger sich mit ihrem Dorf identifizieren, die Landschaft schätzen lernen und gleichzeitig der biologischen Vielfalt neuen Aufwind verleihen“, so Birgit Rabe.

Veronika Leißner vom Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen übergab die Äpfel an Ortsvorsteherin Roswitha Feustel. Die Früchte wurden am Freitag zu Apfelkuchen und Saft verarbeitet. Quelle: privat

Aus den Wettbewerbsmitteln wurde eben auch eine Obstpresse angeschafft, um die bäuerliche Tradition, Most machen, zu zeigen und für die Kinder und Enkel erlebbar zu machen. „Deshalb investieren wir gern Zeit in die Ernte von Äpfeln. Gelungen finden wir die Fortführung der Idee mit den Geräten des Spielplatzes, die zum Beispiel als Mähdrescher nun auf die Nutzung durch die Kinder warten“, so Rabe.

Von ka