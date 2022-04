Eilenburgs vergessenes Massengrab

Eilenburg

Erika Eidner war gerade 14 Jahre alt, als sie den mehrtägigen Beschuss auf Eilenburg im April 1945 nicht überlebte. Sie wurde schwer verletzt und starb wenige Stunden später. Ihr Schicksal teilten damals mehr als 200 Zivilisten in den Stadtteilen der Muldestadt, weil ein vom nationalsozialistischen Fanatismus getriebener Kommandant nicht den Mut hatte, die Befehle zu verweigern und so die Stadt mit den darin lebenden Menschen zu retten.

Schmerzliche Erinnerungen

Für die Hinterbliebenen und Zeitzeugen waren und sind die Tage im April noch immer unvergessenen und mit schmerzlichen Erinnerungen verbunden. Am Samstag jährte sich die Tragödie zum 77. Mal. In diesem Jahr wurde die Gedenkfeier zu Ehren der Opfer von den dramatischen Ereignissen in der Ukraine und dem bis dato vergessenen Eilenburger Massengrab auf dem Bergfriedhof begleitet. Im Rahmen der Bestattung einer 97-jährigen Eilenburgerin, die dort ihre letzte Ruhe fand, machten die Tochter Elke Knorr und Enkelin Stefanie auf die Begräbnisstätte aufmerksam und verhinderten so, dass die Ruhestätte der Opfer ganz und gar in Vergessenheit gerät.

Schon seit Jahren wird mit einer Kranzniederlegung den Opfern gedacht. Museumsleiter Andreas Flegel hielt am Samstag die Ansprache, ließ noch einmal die dramatischen Tage Revue passieren und verlas zum ersten Mal die Namen der Opfer, die im Massengrab auf dem Bergfriedhof ihre letzte Ruhe fanden. Die Namen deren, die ihr Leben lassen mussten, fanden Mutter und Tochter im Rahmen einer Recherche im Stadtarchiv sehr zügig heraus. Beide waren während der Zeremonie ebenfalls anwesend. Später erklärten sie: „Wir haben relativ schnell die Namen der Toten herausgefunden. Unter ihnen war auch meine Tante Erika, die im Alter von 14 Jahren den Beschuss nicht überlebte. Außerdem haben wir herausgefunden, dass unter den Toten auch eine junge Frau mit dem Namen Sophie von Berg war, die mit ihrer Familie als Zwangsevakuierte in Eilenburg Schutz suchte und hier ihr Leben lassen musste.“

Gedenkschleife für die Toten

Nach der Kranzniederlegung besuchen die Teilnehmer das Massengrab auf dem Bergfriedhof. Quelle: Anke Herold

Während bei uns das Massengrab offensichtlich völlig in Vergessenheit geriet, wurde der jungen Sophie von Berg zumindest mit einem Gedenkstein in ihrer Heimat Aachen gedacht, auch das konnten die beiden Frauen während ihrer Nachforschungen ans Licht bringen. Sie waren es auch, die den 30 Toten, die in der sogenannten fünften Reihe beerdigt wurden, mit einer Gedenkschleife gedachten. Die Namen wurden von Stefanie Knorr handschriftlich und sorgsam auf eine weiße Schleifenband übertragen.

Für ihre Tante haben die Eilenburgerinnen nun zusätzlich eine kleine Gedenkscheibe und ein Herz mit Vergissmeinnicht niedergelegt. Jetzt liegt es an der Stadt Eilenburg, wie künftig mit diesem Ort umgegangen werden soll. Die beiden Frauen sind zuversichtlich, dass bald nicht mehr nur wildes Gras und Unkraut das Massengrab zieren wird, sondern hoffen auf ein sehr würdiges Ambiente, das nicht nur erinnert, sondern auch aufklärt und Lehren aus der Vergangenheit ziehen lässt.

Wie weiter mit der Kapelle?

Oberbürgermeister Ralf Scheler und Heiko Leihe von der Stadtverwaltung legen einen Kranz nieder. Quelle: Anke Herold

An der Zeremonie am Samstag nahmen die Stadtratsfraktionen, der Stadtseniorenrat, die Stadtverwaltung, der Schulleiter des Gymnasiums und Einwohner teil, die musikalische Umrahmung gestaltete RinckART-Verein zur Förderung der Kirchenmusik. Die Kranzniederlegung fand auf dem Ehrenfriedhof am Gedenkstein vor der alten Kapelle statt. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, was wird aus diesem Gebäude, das inzwischen im privaten Besitz ist und zu Wohnungen umgebaut werden soll. Den Umständen entsprechend wäre hier wohl eher ein denkmalgeschützter Raum oder ein interaktives Klassenzimmer, so die Ideen der Frauen, eine passendere Variante.

Von Anke Herold