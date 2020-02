Ein Eilenburger Arzt kehrt zurück

Eilenburg

In die Chirurgie-Praxis in der August-Fritzsche-Straße in Eilenburg zieht wieder Leben ein. Nachdem Dr. Uwe Farr diese im März gesundheitsbedingt aufgeben musste, praktiziert hier nun seit Januar der 52-jährige Dr. Bernhard Schwarzer. Dr. Sigurd Hanke, ärztlicher Direktor der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH, meinte bei der am Freitag nachgeholten feierlichen Eröffnung: „Wir sind sehr froh, dass wir den Kollegen, den wir schon so lange kennen, für unser Medizinisches Versorgungszentrum gewinnen konnten.“ In der Tat ist es für den Eilenburger, der mit seiner Familie in 500 Metern Entfernung wohnt, eine Rückkehr.

Dr. Bernhard Schwarzer Quelle: Wolfgang Sens

Dr. Bernhard Schwarzer, Facharzt für Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie, hat nach dem Studium in Berlin und Dresden nämlich zunächst im Eilenburger Krankenhaus gearbeitet. 1997 wechselte er dann an den Delitzscher Standort, den er als Oberarzt aber 2010 auf eigenen Wunsch verließ. „Ich habe dann die orthopädische Mediclin-Praxis in Torgau mit einem OP-Tag im Waldkrankenhaus gehabt.“

Ein Eilenburger kehrt zurück

Doch das jetzige Angebot, die Praxis von Dr. Uwe Farr zu übernehmen, konnte er nicht ausschlagen. Der Bedarf, so hat der Arzt schon im ersten Monat mit rund 200 Patienten gemerkt, sei da. Das sahen auch viele Eilenburger Ärzte so, die ihm gratulierten. Dr. Uwe Farr, der die „Praxis in guten Händen weiß“, hatte seinem Nachfolger dagegen schon zuvor alles Gute gewünscht.

Dr. Bernhard Schwarzer übernimmt die beiden Schwestern, die für ihn Chefsekretärin, Annahme, Computerwärterin, Röntgenassistentin, Verbands- und Wundschwester sowie chirurgische Assistentin im kleinen OP-Saal zugleich sind. „Gemeinsam haben wir bereits die Umstellung von Karteikarten und alter Software auf die neue Technik gemeistert“, freut er sich.

Eilenburg hat keinen D-Arzt mehr

Ein Wermutstropfen bleibt: Mit dem Ausscheiden von Dr. Uwe Farr gibt es in Eilenburg keinen von der Berufsgenossenschaft zugelassenen Arzt mehr. Dr. Sigurd Hanke: „Freuen tut uns das nicht. Doch die Praxis, die zuletzt Bestandsschutz hatte, erfüllt die räumlichen Anforderungen nicht.“ Bei Dienst-Unfällen können nun zwar neben der Eilenburger Klinik alle niedergelassenen Ärzte die Erstversorgung übernehmen. Sind aber weitere Behandlungen notwendig beziehungsweise droht eine längere Arbeitsunfähigkeit, müssen nun sogenannte Durchgangsärzte in Delitzsch, Wurzen oder Leipzig aufgesucht werden.

Von Ilka Fischer