Ein Eilenburger wird Kaufland-Chef in der Muldestadt

Eilenburg

Kaufland lässt nichts anbrennen. Mit einem Nachbarschaftsfest umwarb es in dieser Woche Vertreter der Medien, Nachbarn und Vereine im ehemaligen Marktkauf und künftigen Kaufland.

Kaufland lud in dieser Woche zum Nachbarschaftsfest in die alte Marktkauf-Immobilie ein. Quelle: Wolfgang Sens

Eröffnung am 20. April

Dies will hier am 20. April 2020 auf einer Fläche von etwa 3900 Quadratmetern rund 30 000 Produkte anbieten. Eine Bedientheke ist derzeit allerdings nicht vorgesehen. Der Ansiedlungswillen hatte in der Muldestadt für viel Wirbel gesorgt. Denn die Stadt hatte sich nach der Schließung von Marktkauf im Herbst 2014 und der vergeblichen Suche des Eigentümers nach einem neuen Mieter bereits 2015 entschlossen, in der Ziegelstraße einen neuen Handelsstandort zu etablieren. Für diesen hatten sich damals sofort etliche Bewerber, darunter auch Kaufland, gefunden. Letztendlich entschied sich die Stadt, auch aufgrund der 100-prozentigen Steuerzahlung vor Ort, dann für den Edeka-Markt, der nun voraussichtlich ab Frühjahr 2020 gebaut wird.

Neuer Filialleiter stammt aus Eilenburg

Kaufland-Managerin Nancy Mittmann, die vom Standort Osterfeld aus für die Immobilienentwicklung in der Region Mitte und damit für 116 von knapp 700 Kaufland-Filialen verantwortlich ist, erklärte: „Wir wollten seit langem in die wachsende Stadt Eilenburg.“ Doch die schon 2014 begonnenen Verhandlungen mit wechselnden Eigentümern der Marktkauf-Immobilie hätten leider erst jetzt eine Einigung gebracht. Zu Details, inwieweit der Vermieter in Sachen Mietpreis entgegen gekommen ist, Laufzeit und Investitionen, äußerte sie sich nicht. Dafür konnte sie mit Christian Boxhorn den künftigen Filialleiter vorstellen. Der 33-Jährige, der in Eilenburg geboren ist und hier bis heute mit seiner kleinen Familie lebt, hat nach eigener Aussage bereits drei Filialen geleitet und ist derzeit in der Vertriebsorganisation für Kaufland tätig.

Vermieter baut ab dieser Woche

Die Bauarbeiten für seine Heimatfiliale durch den Vermieter beginnen in diesen Tagen. „Ab Februar wird dann auch Kaufland vor Ort aktiv sein“, so Nancy Mittmann.

Darüber freute sich auch Susanne Ferl, Vertreterin der Bürgerinitiative Sprotta –Siedlung. Sie gestand aber auch: „So richtig glauben können wir es erst, wenn Kaufland wirklich öffnet.“ Jens Lieske sagte: „Als Autohaus gleich nebenan profitieren wir natürlich von einem nahen Kaufland. Da können unsere Kunden beispielsweise die Zeit während einer Durchsicht zum Einkauf nutzen.“ Und auch Karsten Döbelt, der als Vertreter des FC Eilenburg eingeladen war, darf nun hoffen, in Sachen Sponsoring bei Kaufland „so manchen Treffer zu landen“.

Von Ilka Fischer