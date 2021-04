Eilenburg

Unter dem Dach des Eilenburger Stadtmuseums ist eine der wohl aufwendigsten Ausstellungen von stadtgeschichtlich großer Bedeutung gestaltet worden – die über das Eilenburger Chemie Werk (ECW). Aufwendig deshalb, weil das Museum aus seinem Fundus von Tausenden Exponaten eine stimmige Auswahl getroffen hat. Und bedeutsam, weil das Werk mit seinen Produkten international Erfolg hatte und in seiner Hochzeit in den 1980er-Jahren bis zu 2300 Frauen und Männer beschäftigte – dazumal der größte Arbeitgeber in der Region. Das alles ist Geschichte – und diese bildet die Ausstellung „Decelith aus Eilenburg“ ab, die von den Anfängen 1885 bis in die Gegenwart blickt.

Neuer Termin: 4. Mai 2021

„Wir hatten die Ausstellung schon für 2020 geplant und mussten sie seither immer wieder verschieben“, erzählt Museumsleiter Andreas Flegel. Grund war und ist die Corona-Pandemie, die zur Schließung von Museen führte. So sollte die Decelith-Schau wiederum am 21. März an den Start gehen – auch daraus wurde nichts. Neuer Termin ist nunmehr der 4. Mai in der Hoffnung, dass es dann klappt. Das Museum will an diesem Tag wieder öffnen. „Ansonsten schieben wir die Ausstellung so lange vor uns her, bis wir sie endlich zeigen können“, sagt Flegel.

Lesen Sie auch:

Eilenburgs Biergeschichte auf 100 Seiten

In Eilenburg ist Lernen wie früher wieder möglich

Man merkt dem Museumschef an, dass er und sein Team mit viel Hingabe an der Ausstellung gearbeitet haben. „Wir wollen an die Leistungen erinnern, die das Werk hervorgebracht hat und den Chemiearbeitern damit ein kleines Denkmal setzen.“ Das ist Flegel gelungen. Und ein bisschen spielte dabei auch Corona in die Karten. Denn wegen der Schließzeit konnte sich der Museumschef ausführlich mit der ECW-Ausstellung beschäftigen.

Von den Anfängen bis heute

Ein Gemälde, das die Deutsche Celluloid-Fabrik in Eilenburg zeigt. Der Maler Adolf Alfred Dickert (1878 bis 1935) aus Kospa hatte es geschaffen. Es hing viele Jahre im Direktorenzimmer des Eilenburger Chemie Werkes. Quelle: Nico Fliegner

Rund 400 Exponate, darunter auch ein Animationsfilm zur Geschichte von Adrian Bricken, zeigt das Eilenburger Museum. Dabei geht es zurück in das 19. Jahrhundert, als der Leipziger Industrielle Ernst Mey im Jahr 1887 das Unternehmen Ernst Mey & Co. zur Herstellung von Wäsche aus Papier und Celluloid mit dem Zweigwerk Eilenburg in das Handelsregister eingetragen hatte. Ab da wuchs das Werk, sodass Ende 1889 die Umwandlung des Unternehmens in eine Aktiengesellschaft erfolgte, was Meys Geschäftspartner und Gründer der BASF Friedrich Engelhorn forcierte. Das Unternehmen firmierte dann als Deutsche Celluloid-Fabrik AG Leipzig. Zwei spannende Unternehmerpersönlichkeiten, die in der Ausstellung beleuchtet werden.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erfinder der Vinylschallplatte

Im Ersten Weltkrieg (1914 bis 1918) produzierte das Werk 32 000 Tonnen Schießbaumwolle, in der Weimarer Republik wiederum zivile Güter wie Lacke. Das Werk erlebte einen rasanten Aufschwung und wurde erweitert, unter anderem kam auch die Werksbahn dazu. 1926 wurde das Werk in den Konzern IG Farben integriert. Die Herstellung von Celluloid war zu dem Zeitpunkt die wichtigste Ertragsquelle. Seit 1936 stellte die Fabrik Kunststoffe unter der Marke Decelith her. In diese Zeit fällt auch die Vinylschallplatte, die auf der Berliner Funkausstellung 1939 als bedeutende Neuvorstellung galt und somit eine Erfindung aus Eilenburg ist. Aber auch eine unrühmliche Zeit wird beleuchtet – die Beschäftigung von Zwangsarbeitern im Dritten Reich und die Kriegsproduktion.

Spannende Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg

Blick auf Exponate und Tafeln der neuen Ausstellung „Decelith aus Eilenburg“ im Eilenburger Museum, die ab 4. Mai zu sehen ist. Das Bild mit den Werksarbeitern gestaltete der Maler Karl Weber, der im Eilenburger Chemie-Werk in der früheren DDR den Mal- und Zeichenzirkel leitete. Quelle: Nico Fliegner

Für Andreas Flegel ist die Zeit nach dem Krieg besonders spannend: Da das Eilenburger Werk Teil von IG Farben, einem Megakonzern, der auch das Giftgas Zyklon B herstellte, das die Nazis für den industriell organisierten Massenmord im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau benutzten, stand es vor der vollständigen Demontage durch die Sowjets. Doch die wendeten Mitarbeiter ab, sodass lediglich die Umwandlung in eine sowjetische Aktiengesellschaft erfolgte und die Umbenennung in Eilenburger Celluloid Werk. 1954 wurde das ECW schließlich Eigentum der DDR, dringend benötigte Baumaterialien wie Dachrinnen und Konsumgüter wie Kämme, Lockenwickler und Zahnbürsten wurden hergestellt. Es entstanden das ECW-Klubhaus, eine Bibliothek, ein Lebensmittelladen sowie ein Betriebsambulatorium. Zudem gab es eine Betriebskinderkrippe und einen Betriebskindergarten. 1960 brachte das ECW erstmals PVC-Granulate auf den Markt – ein internationales Erfolgsprodukt.

Tausende Objekte gesichert

Blick auf Exponate der neuen Ausstellung „Decelith aus Eilenburg“ im Eilenburger Museum, die ab 4. Mai zu sehen ist. Quelle: Nico Fliegner

Mit dem Ende der DDR übernahm die Treuhandanstalt den Betrieb, aber die Privatisierung scheiterte. Aus der Insolvenzmasse heraus wurde 1994 die Eilenburger Compound-Werk GmbH neu gegründet. 2006 übernahm die Polyplast Müller Gruppe aus Straelen das Compound-Werk und führt es seither unter dem Namen Polyplast Compound-Werk (PCW). Damit verschwand die traditionsreiche Abkürzung ECW aus dem Firmennamen.

Die Abwicklung des ECW in den 1990er-Jahren ging mit dem Rückbau des Werkes einher. Andreas Flegel und eine Gruppe von ABM-Leuten unter Gunter Born konnten damals Tausende Objekte und Dokumente sichern. „Wir hatten gefühlte 100 Lkw-Ladungen“, erzählt Flegel. Dies alles wurde in zwei Klassenräumen der ehemaligen Tschanter-Schule eingelagert. Und nunmehr wird ein Teil davon zu sehen sein – in „Decelith aus Eilenburg“, ab 4. Mai im Stadtmuseum.

Von Nico Fliegner