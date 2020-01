Laußig

Bei einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in Laußig hat ein unbekannter Täter die Registrierkasse aufgebrochen und ein Wertgelass mit den Tageseinnahmen gestohlen. Wie die Polizei berichtete, nahm der Täter zudem einen hochwertigen Kaffeeautomaten sowie mehrere Torten aus dem Kühlschrank mit. Der Einbrecher hatte eine Tür aufgehebelt, um in die Filiale einzudringen. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Dienstag.

Von lvz