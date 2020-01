Eilenburg

Unbekannte Täter sind in die Außenstelle des nordsächsischen Landratsamtes in der Dr.-Belian-Straße in Eilenburg eingedrungen. Wie die Polizei berichtete, hebelten die Einbrecher gewaltsam ein Seitenfenster auf. In dem Gebäude hebelten sie dann zwei weitere Büroräume auf und durchsuchten diese. Aus den Räumen der Ausländerbehörde wurden ein Dutzend Blankopapiere zu Asylverfahren und Blankoetiketten sowie zwei Dienstsiegel samt des Tresors entwendet.

Schadenshöhe noch nicht bekannt

Die Höhe des Stehl- und des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Ereignet hat sich die Tat in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den unbekannten Tätern geben können, sich beim Polizeirevier Eilenburg (Dr.-Külz-Ring 17, Telefon 03423/664-100) zu melden.

Von lvz