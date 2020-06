Doberschütz

Ein unbekannter Täter ist am Wochenende im Doberschützer Ortsteil Rote Jahne in das Berufliche Schulzentrum eingedrungen. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wurde die Tat am Montagmorgen gegen 7 Uhr von einer Mitarbeiterin festgestellt. Sie alarmierte daraufhin die Polizei.

Polizei ermittelt

Der Täter hatte eine Fensterscheibe eingeschlagen und war so in die Holzwerkstatt gelangt. Dort stahl er drei Schleifgeräte im mittleren dreistelligen Wert. Die Höhe des Sachschadens wurde mit etwa 500 Euro angegeben. Polizeibeamte des Reviers Eilenburg haben die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

