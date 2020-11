Eilenburg

In Eilenburg haben unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag die Tür zu einer Bäckerei aufgehebelt. Danach durchsuchten sie die Räume des Geschäftes sowie einer angrenzenden Fleischerei, berichtete die Polizei. Dabei seien Gelder in Höhe einer mittleren vierstelligen Summe entwendet worden. Der Gesamtschaden sei derzeit noch nicht bezifferbar. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls.

Von LVZ