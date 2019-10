Eilenburg

In Eilenburg sind unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag in einen Einkaufsmarkt in der Straße der Jugend eingebrochen. Wie die Polizei berichtete, brachen sie gegen 2 Uhr eine Schiebetür auf und drangen so in den Markt ein. Dort entwendeten sie dann aus der Auslage eine bisher unbekannte Menge an Tabakwaren.

Von lvz