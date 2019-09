Eilenburg

Unbekannte haben in Eilenburg die Abwesenheit der Hausbesitzer ausgenutzt und sind am Mittwoch am helllichten Tag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Wie die Polizei berichtete, brachen die Täter die Garage sowie ein Fenster zu einem Büro auf. Von da aus drangen sie in das Haus ein, durchwühlten sämtliche Schränke und entwendeten eine Handtasche mit Ausweispapieren, ein Portemonnaie mit Bargeld in unbekannter Höhe, Schmuck in unbekanntem Wert und eine Kettensäge. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 7 und 16.15 Uhr.

Von lvz