Eilenburg

Einbrecher haben einen Jugendclub in der Dr.-Belian-Straße in Eilenburg heimgesucht. Wie die Polizei berichtete, drangen die Unbekannten durch ein aufgebrochenes Fenster in den Club ein und entwendeten dann eine installierte Musikanlage im Wert von etwa 200 Euro. An dem Fenster sei ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro entstanden. Ereignet hatte sich die Tat am Dienstag in der Zeit zwischen 0 und 11.30 Uhr. Die Polizei ermittelt in dem Fall nun wegen besonders schweren Diebstahls.

Von lvz