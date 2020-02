Eilenburg

Zwei Autos, Computertechnik, Bargeld – große Beute machten Unbekannte in Eilenburg bei einem Einbruch in einen Gebäudekomplex an der Ecke Leipziger Straße/Wallstraße. Wie die Polizei berichtete, brachen die Täter am Wochenende zunächst eine der Eingangstüren auf und drangen dann in die Büros mehrerer Firmen sowie in Arztpraxen ein.

Tresor aufgebrochen

Sie öffneten und durchsuchten zahlreiche Schränke und stahlen schließlich die Schlüssel von zwei Fahrzeugen sowie Computertechnik. Zudem brachen sie in einer Arztpraxis einen Tresor auf und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe und Vordrucke für Rezepte. Im Anschluss fuhren sie die zwei Fahrzeuge vom Hof, von denen sie zuvor die Schlüssel und Fahrzeugpapiere mitgenommen hatten. Es handelte sich hierbei um einen schwarzen VW T 6 Multivan (Kennzeichen: K FA 251) und einen gelben VW T 6 Multivan (K FA 165). Die Autos haben laut Polizei einen Wert von jeweils etwa 45 000 Euro.

Ereignet hat sich die Tat zwischen Freitagnachmittag, 16.15 Uhr, und Montagmorgen, 6.15 Uhr.

Von LVZ