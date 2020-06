Eilenburg

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 30. Mai bis zum 3. Juni zweimal durch Aufhebeln einer Zugangstür in ein Geschäft in der Torgauer Straße in Eilenburg ein. Aus dem Verkaufsraum wurde neben Bargeld auch verschiedene Unterwäsche entwendet. Zudem wurde versucht, ein Fernseher zu entwenden, was jedoch misslang. Es entstand ein Stehlschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 5850 Euro. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Anzeige

Von lvz