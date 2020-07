Einbruch in Eilenburger Arztpraxis

Eilenburg

Unbekannte Täter sind in Eilenburg in eine Arztpraxis in einem Geschäfts-und Wohngebäude eingebrochen. Im Empfangsbereich wurden Schubladen und Schränke durchwühlt und eine Geldkassette mit Bargeld entwendet, teilte die Polizei mit. Die Höhe des entstandenen Stehl- und Sachschadens sei noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Ereignet hat sich die Tat am vergangenen Wochenende – zwischen Sonnabend, 13 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr.

Von LVZ