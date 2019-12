Eilenburg

In einem Eilenburger Baumarkt hat ein Wachschutz-Mitarbeiter in der Nacht zum Freitag, gegen 0.45 Uhr, einen jungen Mann bemerkt, der einen Zaun überstiegen hatte und so auf den Freibereich des Marktes gelangt war. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann bereits mehrere Blumentöpfe sowie diverses Zubehör in einen Rucksack und einen Stoffbeutel gesteckt. Der Wachmann habe den 25-Jährigen dann bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten.

Von lvz