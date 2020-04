Eilenburg

Ein Einbrecher hat in der Halleschen Straße in Eilenburg eine Grundschule heimgesucht. Wie die Polizei mitteilte, fand der Hausmeister der Schule den Hintereingang des Gebäudes beschädigt vor. Die alarmierte Polizei stellte dann fest, dass ein Unbekannter in die Schule eingedrungen war. Ein erster Überblick habe zwar ergeben, dass offenbar nichts gestohlen wurde. Der Täter hinterließ jedoch einen Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Ereignet hat sich die Tat bereits in der Nacht zum Mittwoch.

Von LVZ