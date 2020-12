Einbruch in Eilenburger Schule – Täter flüchten

Eilenburg

Durch Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sich zwei Unbekannte am Sonntag gegen 9 Uhr Zutritt zu einem Schulgebäude in der Halleschen Straße in Eilenburg, informierte die Polizei am Montag. Sie öffneten gewaltsam mehrere Türen und durchsuchten das Mobiliar.

Täter können flüchten

Während ihrer Tat wurden sie überrascht, ergriffen die Flucht durch ein Fenster und rannten über den Schulhof. Eine Frau, wahrscheinlich die Komplizin der beiden, die vor der Schule wartete, konnte ebenfalls flüchten. Der Zeuge rief die Polizei. Er gab an, dass beide Männer schwarz gekleidet waren und Kapuzen über den Kopf gezogen hatten, einer ist 1,80 bis 1,85 Meter groß und kräftig, der andere kleiner und schlank.

Anzeige

Kripo ermittelt nun

Gestohlen haben sie offenbar nichts, die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Beamte des Kriminaldienstes haben die Ermittlungen aufgenommen.

Von lvz