Doberschütz

Ein unbekannter Täter ist in Doberschütz in eine Lagerhalle eingebrochen. Er habe zunächst das Torschloss zur Einfahrt gewaltsam geöffnet und dann die Lagerhalle aufgebrochen, um schließlich in das Büro zu gelangen, berichtete die Polizei. Im Büro habe der Einbrecher einen eingebauten Tresor aus der Wand gerissen, in dem sich eine niedrige vierstellige Summe befand. Der Täter verschwand dann mit dem Tresor sowie mit verschiedenen Arbeitsgeräten. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Die Tat ereignete sich irgendwann zwischen Sonntag, 13.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr.

Von lvz