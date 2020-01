Eine Geldstrafe weil er helfen wollte?

Eilenburg

Für Klaus H. (Name geändert) ist das Verfahren vor dem Eilenburger Amtsgericht zwar beendet, aber in Erinnerung bleiben wird es ihm ganz sicher noch eine geraume Zeit. Nicht nur, weil er die Kosten des Verfahrens und seine eigenen Auslagen selbst tragen und diese wohl über Monate, gegebenenfalls sogar Jahre hinaus abzahlen muss, auch sah er sich offenbar in seinem Rechtsempfinden deutlich verletzt.

Die Staatsanwaltschaft warf dem 57-Jährigen Sachbeschädigung vor. Er soll im August 2018 auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Schkeuditz auf die Karosserie eines Pkw Audi so stark eingeschlagen haben, dass sich danach eine deutliche Delle im Blech zeigte. Die Pkw-Fahrerin erstattete Anzeige, der Schaden wurde auf rund 2900 Euro beziffert. Geahndet wurde das Geschehen mit einem Strafbefehl. Dagegen ging der Beschuldigte fristgerecht in Einspruch, woraufhin sich nun die Eilenburger Richterin Carmen Grell in einer Hauptverhandlung mit dem Fall auseinandersetzte.

Schaden am hinteren Kotflügel

„Ich war an diesem Tag tatsächlich auf diesem Parkplatz“, räumte Klaus H. ein und verschwieg auch nicht, dass die Delle im Auto durchaus von ihm sein könnte. Allerdings hatte er eine ganz andere Darstellung, warum es zu diesem Schaden gekommen sei. „Ich habe mich lediglich auf dem Pkw abgestützt“, teilte er dem Gericht mit. Er will beobachtet haben, wie die Audi-Fahrerin rückwärts aus der Parklücke herausfahren wollte und dabei offenbar abgelenkt war. Ob sie am Telefon sprach, wisse er heute nicht mehr. Jedenfalls habe sich das Fahrzeug auf zwei Frauen zubewegt, die gerade hinter dem Fahrzeug entlang gingen. „Ich wollte die Frauen schützen, verhindern, dass sie verletzt werden“, erklärte Klaus H. weiter. Da sich der Pkw weiterbewegte und die Fahrerin offensichtlich nicht reagierte, habe er versucht, die Fahrt anderweitig zu stoppen. Da habe er sich vermutlich gegen das Auto gelehnt und die Delle am hinteren Kotflügel verursacht.

Eine Lehre fürs Leben

Dieser Auffassung folgte auch Klaus H.s Verteidigerin und versuchte das Gericht von der Einstellung des Verfahrens zu überzeugen. „Mein Mandant hat keine strafbare Handlung begangen. Er hat versucht, das Leben von Menschen zu schützen und setzte dabei auch seine eigene Gesundheit aufs Spiel.“ Rechtsanwältin Britt Schieferdecker-Donat griff dabei auch auf die Erkenntnisse eines in dieser Sache beauftragten Dekra-Gutachters zurück, der nicht ausschloss, dass der Schaden auch so entstanden sein kann.

Für bemerkenswert hielt die Verteidigung zudem die Tatsache, dass ihr Mandant die Kosten des Schadens selbst tragen muss, weil keine Haftpflichtversicherung dafür aufkäme. Allein die auf ihren Mandaten jetzt schon zukommenden Kosten wären für ihn „eine Lehre fürs Leben“. Auf eine weitere Beweisaufnahme würde die Verteidigung aus Kostengründen zudem verzichten.

Schwierige finanzielle Situation

Richterin Carmen Grell sah keine Gründe für eine Einstellung des Verfahrens. Zum einen sei das Gericht bei der Anzahl der Tagessätze ohnehin nur von einer nicht besonders hohen Schuld ausgegangen, zum anderen sei aber der Sachschaden sehr hoch. Den Einwand der Verteidigung, ihr Mandant habe nur ein geringes Einkommen, konterte die Richterin mit dem Vorschlag, den Einspruch gegen den Strafbefehl auf die Rechtsfolgen, also auf die Höhe des Strafmaßes, zu beschränken. Der Vorschlag wurde angenommen. Damit wurde die Tat eingeräumt, das weitere Anhören von Zeugen und des Sachverständigen war damit nicht mehr notwendig. Eine der Zeuginnen war trotz Krankschreibung der Vorladung ins Gericht gefolgt und bekam prompt ein Lob von der Richterin. „Das ist vorbildlich“, sagte sie.

Staatsanwalt Thomas Kannegießer sah eine Geldstrafe als tat- und schuldangemessen. Aus seiner Sicht reichten 20 Tagessätze zu je 40 Euro. Dabei habe er die besondere familiäre Situation berücksichtigt. Klaus H. müsse seine in den elterlichen Haushalt zurückgekehrte erwachsene Tochter mit ihren zwei Kindern finanziell unterstützen, auch sei das Haus noch nicht abgezahlt. Die Verteidigung hob in ihrem Plädoyer vor allem die Zivilcourage ihres Mandanten hervor. Er habe die Gefahr von Menschen abwenden wollen. Dass dabei ein Schaden entstand, sei bedauerlich. Aus ihrer Sicht seien zehn Tagessätze zu je 20 Euro angemessen.

Zusätzliche Kosten

Vor dem Richterspruch hatte Klaus H. nochmals das Wort. „Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort“, erklärte der pensionierte Polizeibeamte. „Hätte ich nicht eingegriffen, hätten Sie mich womöglich heute wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt“, sagte er an den Staatsanwalt gewandt. „Was hätte ich also tun sollen?“

Richterin Carmen Grell verurteilte Klaus H. zu einer Geldstrafe von 700 Euro, 20 Tagessätze zu je 35 Euro. Bei der Höhe des Tagessatzes berücksichtigte sie die Unterhaltsleistung für die Tochter, jedoch nicht die Rate für das Haus. Die sei nicht abzugsfähig bei der Berechnung des zur Verfügung stehenden Einkommens.

Die Geldstrafe wird den Geldbeutel von Klaus H. aber nicht allein belasten. Auf ihn kommen die Verfahrenskosten, einschließlich der Auslagen für die Zeugen zu, die bereits zum zweiten Mal anreisten. Auch die Kosten des Dekra-Gutachtens, mehr als 1000 Euro, und die Kosten für seine Rechtsanwältin muss Klaus H. tragen. „Schnell kommt da ein Vielfaches der eigentlichen Geldstrafe noch hinzu“, bemerkte Richterin Grell.

Von Diemo Wolf