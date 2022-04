Wildschütz

Am Sonnabendvormittag wurden Polizei und Feuerwehr informiert, weil in einer Wildschützer Garage offenbar ein Feuer ausgebrochen war. Die Freiwilligen Feuerwehren Wildschütz, Audenhain und Langenreichenbach löschten den Brand. In der Garage befand sich ein Multicar. Des Weiteren waren darin verschiedene Baumaterialien gelagert. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 8000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Von Hagen Rösner