Eiskeller und Kirchendächer: Wo die Fledermäuse wohnen

Groitzsch/Eilenburg

Den alten Keller unter Groitzsch bei Eilenburg findet man nur, wenn man weiß, wo sich der Eingang befindet – oder sich mittels Sonar orientiert. Früher vermutlich als Lager- und Eiskeller des Groitzscher Ritterguts genutzt, bietet das gut 300 Jahre alte Gemäuer heute einer Vielzahl von Fledermäusen Schutz während der kalten Wintermonate.

Fledermäuse hängen nicht von der Decke

Der Keller ist die erste Station der Schulung, die die Fledermausexperten Rolf Schulze und Bianka Schubert mit den Mitgliedern des Landschaftspflegeverbandes Nordwestsachsen durchführen. Nach einer kurzen Begrüßung öffnet Schulze die schwere Gittertür vor dem Eingang und lässt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in das stockdunkle Gewölbe eintreten – zum Glück haben die meisten Taschenlampen dabei. Zahlreiche Lichtkegel suchen die Ziegelwände nach Lebenszeichen ab, doch noch ist nichts zu sehen. „Wer denkt, dass die Fledermäuse einfach frei von der Decke hängen, der irrt sich“, erklärt der Hohenprießnitzer Fledermauskenner Rolf Schulze den Umstehenden, „sie verstecken sich in den Ritzen zwischen den Ziegelsteinen.“ Macht Sinn – schließlich kommen die Fledermäuse im Winter extra in den Keller, um es warm und kuschelig zu haben.

„Viele Leute, die selbst noch so einen alten Keller haben, bieten vielleicht ein paar Fledermäusen ein Winterquartier und wissen es gar nicht.“ Das könne man aber leicht überprüfen, indem man Ritzen und mögliche Verstecke mit einer Taschenlampe anleuchte. Wer eine Fledermaus im eigenen Haus findet, kann sich beim Landschaftspflegeverband unter Telefon 03423/7393000 melden, um den Fund zu katalogisieren.

Vier Arten im Groitzscher Keller

Zum ersten Mal fiel den örtlichen Sachverständigen in den 80er-Jahren auf, dass Fledermäuse sich den Keller als Winterquartier zunutze gemacht hatten. Nachdem das Gewölbe von Müll und Geröll befreit wurde, stellten die Naturschützer Überwinterungskästen für die Fledermäuse auf und beobachten nun in regelmäßigen Abständen die Entwicklung der örtlichen Populationen. „Ich komme normalerweise etwa zweimal im Jahr hierher“, sagt Schulze, „aber so eine Invasion wie heute haben die Fledermäuse hier bis jetzt noch nicht erlebt.“

Am liebsten verstecken sich die Nachtschwärmer in Lücken zwischen Ziegelsteinen – hier eine Fransenfledermaus. Quelle: Wolfgang Sens

Unterbrochen wird die Erkundung des dunklen Kellers immer wieder durch Ausrufe wie „Wir haben eine“, oder „Hier sitzt noch eine!“ Dann kommen die Sachverständigen und dokumentieren die Artenzugehörigkeit der Fledermaus, die sich zum Beispiel an Ohren, Kopf oder Flügeln erkennen lässt. Insgesamt entdeckten die Teilnehmenden zwölf Tiere, darunter Wasser-, Fransen- und Langohrfledermäuse. Außerdem hat eine der stark gefährdeten Mopsfledermäuse im Keller ein Zuhause gefunden – die Fledermaus des Jahres 2020/21. Diese Art erkennt man leicht an der platten Schnauze, die der der gleichnamigen Hunderasse ähnelt.

„Es ist möglich, dass wir nicht alle entdeckt haben“, sagt Bianka Schubert, Fledermausschutzbeauftragte beim Nabu Sachsen, „manche Tiere passen in Spalten von nur einem Zentimeter und sind sehr leicht zu übersehen.“ Außerdem sei es möglich, dass manche der Fledermäuse den Keller schon verlassen haben, um ihr Sommerquartier in den Bäumen aufzusuchen.

Lesen Sie auch:

Ist die Alpenfledermaus im Anflug auf Oschatz?

Seltene Fledermausart in Leipziger Plattenbau entdeckt

Mario Teumers Herz schlägt für Oschatzer Fledermäuse

Auch in Eilenburg sind Fledermäuse unterwegs

Wieder zurück unter freiem Himmel, machten sich die Teilnehmenden auf den Weg zu weiteren Fledermaus-Quartieren in Wedelwitz, Sprotta und Eilenburg: Hier dient die Marienkirche auf dem Burgberg den nachtaktiven Säugern als Unterschlupf für den Winterschlaf. Obwohl in der Kirche keine Fledermäuse mehr zu sehen waren, fand Schulze noch Spuren ihrer Anwesenheit. „Man kann an Kot- oder Nahrungsresten, wie zum Beispiel Tagpfauenaugenflügeln, erkennen, dass Fledermäuse hier waren.“

Die Fledermausexperten Rolf Schulze (l.) und Bianka Schubert (r.) schulen die LPV-Mitglieder. Quelle: Wolfgang Sens

Auch ein alter Keller gegenüber der Kirche soll den Fledermäusen als Heimstätte für den Winter dienen und wurde von der Stadt Eilenburg sogar extra für diesen Zweck ausersehen. Hier haben die Sachverständigen jedoch einiges zu meckern: „Der Raum hat zwar eine hohe Luftfeuchtigkeit, bietet aber nur wenige Ritzen und Versteckmöglichkeiten für die Fledermäuse“, sagt Schulze. „Außerdem ist das Dach recht schwach und müsste dringend erneuert werden.“

Für die Landschaftspflegeverband-Mitglieder ist die Fledermaus-Tour vor allem eine Informations- und Weiterbildungsveranstaltung. „Die meisten von uns wären wahrscheinlich in den Keller gegangen und hätten keine einzige Fledermaus entdeckt“, sagt Birgit Rabe. Mithilfe der neuen Kenntnisse will der Verein den örtlichen Sachverständigen Schulze bei der Dokumentierung und Instandhaltung der zahlreichen Fledermausquartiere in der Region unterstützen. „Der Fledermausschutz wurde in der Region bisher oft stiefmütterlich behandelt“, sagt Rabe, „und das wollen wir nun ändern.“

Von Robin Knies