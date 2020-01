Endspurt bei Kandidatenkür in Zschepplin und Mockrehna

Zschepplin/Mockrehna

Nun steht es fest: In Zschepplin gehen am 8. März der von der CDU nominierte Glauchaer Thomas Hartmann sowie Kay Kunathaus Krippehna und Udo Dietze aus Hohenprießnitzals Einzelkandidaten ins Rennen um den Bürgermeister-Posten. Bis Ende der Bewerbungsfrist haben sich keine weiteren Kandidaten gemeldet, sagte die Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses des Verwaltungsverbandes Eilenburg West, Christine Jäger. Das Gremium habe die Bewerber mittlerweile offiziell bestätigt. Kunath und Dietze hatten die 40 Unterstützer-Unterschriften rechtzeitig beibringen können.

Oschkinat braucht noch Unterschriften

Etwas anders ist die Lage in Mockrehna, wo noch bis zum Donnerstag Wahlvorschläge eingereicht werden können. Mit Amtsinhaber Peter Klepel (parteilos)und Michael Busse (Freie Wählergemeinschaft) sind zwei Kandidaten gesetzt. Der Dritte im Bunde – Sandro Oschkinat – kämpft noch um Unterstützer. 60 Unterschriften braucht der Audenhainer, der vom Spektrum aufrechter Demokraten nominiert wurde. Rund 50, so schätzt er, dürften es bis jetzt sein. Die Frist, die Unterschrift im Einwohnermeldeamt zu leisten, läuft am Donnerstag, 18 Uhr, ab. Erreicht Oschkinat die Zahl nicht, stehen am 15. März nur Klepel und Busse zur Wahl.

Von ka