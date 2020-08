Studenten aus England, die für mehrere Wochen Gast im Naturpark Dübener Heide sind, haben am Montag ihre kreative Ader gezeigt. Mit Farbtöpfen, Pinseln und Papierschablonen haben sie Bretter für den Holzspielplatz in Mölbitz gestaltet. In den nächsten Tagen unterstützen sie noch in weiteren Ortschaften.