Schon gewusst? Eilenburg hat einen Stadtimker. Enrico Winkler kann sich mit Recht so nennen, schließlich hat er mehrere Bienenstöcke in der Muldestadt. Auf historischem Grund, dem Burgberg, stehen mit zwei Bienenvölkern die neuesten.

Bei der Standortwahl gilt für den geborenen Eilenburger stets die Devise „Im Einklang mit der Natur“. Der angrenzende Kräutergarten bietet eine abwechslungsreiche Ergänzung zur Pflanzenvielfalt auf dem Berg. Auch der Standort in einem kleinen und insektenfreundlich gestalteten Biotop auf dem Hof eines Handwerkers zählt dazu. Ein weiterer Bienenstock ist in unmittelbarer Nähe zum Rathaus. Hier können die Nektar-Sammlerinnen die Linden am Dr.-Külz-Ring oder den Stadtpark mit Robinien, Kastanien und Weiden anfliegen. Der Bienenstandort Ost wird in westlicher Richtung durch die Muldelandschaft und östlich von der Kiesgrube eingerahmt. Ein Teil der Mulde in Richtung Dübener Heide ist als Naturschutzgebiet eingestuft.

Enrico Winkler ist Eilenburgs Stadtimker. In de Muldestadt hat er vier Bienenstandorte errichtet.

Dass dem Stadthonig ein Negativ-Image anheften könne, weil das Leben in der City mit Abgasen, Dreck und Gestank gleichgesetzt wird, weiß Enrico Winkler. Er setzt dem aber die Vielfalt an Pflanzen und Blüten entgegen, die allein hier in der Region zu finden sind. Ausgedehnte Parkanlagen, begrünte Hinterhöfe und Kleingärten böten in der Stadt oft eine größere Pflanzenauswahl als auf dem Land, wo Monokulturen durch den Einsatz von Pestiziden stärker belastet sind als in urbanen Regionen.

Ein Hobby im Sinne der guten Sache

Mittlerweile sind die Honigräume aufgesetzt und der Nektar der Frühjahrsblüte wird eingetragen – der Verkauf des ersten frisch geschleuderten Honigs des Jahres kann bald beginnen. Für den Kaufmann, Jahrgang 1975, startet damit eine intensive Zeit – für ein Hobby im Sinne der guten Sache, der Eigennutz steht dabei im Hintergrund, betont er.

Doch wie kommt man dazu? Irgendwann fiel ihm auf: „Wo sind die Insekten eigentlich hin?“ Winkler wollte mehr wissen, näherte sich dem Thema nach und nach. Er trat in den Eilenburger Imkerverein ein, las sich Fachwissen an, suchte Bienenpaten. Richtig angefangen hat dann vor einigen Jahren alles mit einem kleinen Bienenstand auf einem Waldgrundstück in der Dübener Heide. Mittlerweile sind es 14 Bienenvölker. Dass sie allesamt gut über den Winter gekommen sind, erwähnt der Imker gern, weiß er doch von Kollegen, die zwischen 40 und 80 Prozent an Einbußen vermelden müssen.

Honig als kostbares Naturprodukt

Von Beginn an setzt der Imker auf Klasse statt Masse. Qualität steht an erster Stelle. „Das bezieht sich nicht nur auf eine gewissenhafte Arbeitsweise im Umgang mit der Natur und den Tieren, sondern auch auf das sorgsame Handling mit diesem kostbaren Naturprodukt, um ein hochwertiges Ergebnis zu erzielen.“ Er nutze auch Möglichkeiten verschiedener Weiterbildungen, „regelmäßig lassen wir unseren Honig untersuchen.“

Der Imker will sein Wissen weitergeben

Dem zweifachen Vater ist es wichtig, Wissen weiterzugeben, Verständnis für das Leben der Honigbienen zu wecken. Vor allem bei der jüngeren Generation. So dienen die Bienenstöcke auf dem Berg als Anlaufpunkt für Schüler der Berg-Grundschule, wo Winkler eine kleine Imker-AG anbietet. „Man kann nicht früh genug das Bewusstsein der Menschen für den Erhalt der Natur als Grundlage unseres Daseins schärfen“, sagt der Imker. Das erste Projekt startete mit Einverständnis der Eilenburger Stadtverwaltung am Jugend- und Freizeittreff JuST in Eilenburg-Ost. Gemeinsam mit dem Betreuerteam vermittelt er den jungen Leuten, dass Bienenvölker diskret und ohne großes Aufsehen ihren Beitrag für die Artenvielfalt in Flora und Fauna leisten und nicht den Menschen belästigen, „wie zum Beispiel die Wespe, die sich sehr gern aufdringlich und ohne Einladung an unseren Kaffeetisch oder zum Grillabend dazugesellt.“ Die Honigbiene ist ein friedliches Insekt und erfüllt ihre Aufgabe fleißig und allen Strapazen zum Trotz. Sie ist nach Rind und Schwein das wichtigste Nutztier, etwa 75 Prozent aller (Nutz)Pflanzen sind auf die Bestäubung durch Bienen angewiesen.

Die Arbeit mit den Bienen ist Meditation

Für Enrico Winkler ist die Arbeit mit den Bienen zum einen Meditation. Es ist aber auch eine Herausforderung, mit den Tieren im Einklang der Natur zu leben und zu arbeiten. Hinter dem Begriff der Imkerei steht eine unerschöpfliche Wissensquelle: „Ohne den Imker wäre die Honigbiene nicht überlebensfähig.“ Zum anderen bietet die Arbeit eine abwechslungsreiche Beschäftigung. Jedes Jahr ist anders und stellt den Imker vor neue Herausforderungen, sagt Winkler. Der Phänologische Kalender gibt dabei den Rhythmus der Natur vor, dem der Bien, wie das Bienenvolk genannt wird, folgt. „So steht die Blüte der Hasel als Zeigerpflanze für den Start des Vorfrühlings nach diesem Kalendertyp, der auch für die Landwirtschaft von großem Nutzen ist. Als Abschluss und 10. Jahreszeit dieses Kalenders wird der Winter mit dem Blattfall der Eiche angezeigt.“

Die Familie hilft mit

All das kann nicht darüber hinwegtäuschen: Es ist ein zeitaufwendiges und kostenintensives Hobby – neben Familie und Beruf. Wenn es viel zu tun gibt, hilft immer jemand aus der Familie mit. An Angeboten für freiwillige Helfer mangelt es nicht. Das zeigt, wie groß das Interesse an der spannenden Arbeit eines Imkers ist. Nicht nur zur Honigernte sind fleißige Helfer willkommen, sondern auch für die Errichtung neuer Bienenstandorte.

Eilenburgs Stadtimker plant schon das nächste Projekt

Imker Winkler plant schon das nächste Naturprojekt. Er will im Stadtgebiet einen Bienengarten errichten, der weiteren Insekten und Singvögeln als Rückzugsort und Nahrungsquelle dient, natürlich sollen dann dort auch ein bis zwei Bienenvölker stehen. „Wir sind auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück aus privater oder öffentlicher Hand. Hier soll mindestens ein Bienenbaum, auch Honigesche genannt, gepflanzt werden sowie weitere Obstgehölze. Das Grundstück soll den Charakter einer Streuobstwiese aufweisen. Eilenburgern und Naturliebhabern, die keinen eigenen Garten haben, kann sie als kleine Oase dienen und die Möglichkeit bieten, die ein oder andere Frucht direkt aus der Natur zu genießen.“

Doch Winkler weiß: Solch ein Projekt lässt sich nur mit Unterstützung aus der Bevölkerung realisieren. Vorschläge und Angebote zur Hilfestellung jeglicher Art nimmt er gern entgegen. Auch die Stadtverwaltung Eilenburg hat hier erneut ihre Kooperation signalisiert.

Honigladen mitten in der Stadt

Zudem betreibt der Naturliebhaber einen kleinen Honigladen im Stadtzentrum, der ebenfalls als Wirkungsstätte der kleinen Imkerei mit dem Namen Eilenburger Honig-Manufaktur dient. Hier kann der Honig gut temperiert gelagert und verarbeitet werden. Außerdem können Interessierte Honig probieren und kaufen. Versehen sind die Produkte mit einem eigens entworfenen Logo, das passend zum Stadtimker die Silhouette Eilenburgs zeigt. In den letzten Wochen haben sich die Regale merklich geleert. Das wird sich nun wieder ändern. Der süße Nachschub ist bald da. „Mit unserem Honigladen möchten wir zur Gestaltung eines schönen Stadtbildes in unserer Heimatstadt beitragen“ so Winkler. Das rege Kaufverhalten der Eilenburger zeige ihm, „dass die Menschen wieder mehr auf regionale Produkte achten und somit auch ihre Heimat stärken.“

Der Erlös deckt jedoch bei weitem nicht die Kosten, die für den Erhalt und Ausbau der Imkerei sowie für die Realisierung weiterer Projekte erforderlich sind. Aber dafür ist es eben ein Hobby und dass lässt man sich eben „was kosten“. „Wir schauen weniger auf die Kosten. Wichtiger sind für uns die persönlichen Gespräche und der positive Zuspruch aus der Bevölkerung, von Anwohnern, regionalen Gewerbetreibenden und Gästen der Stadt, die uns besuchen und ihre Wertschätzung für naturbelassene Produkte zeigen – beim Kauf eines Glases mit regionalem Genuss: „Das geht runter wie Honig.“

Kontakt über info@eilenburg-stadthonig.de.

