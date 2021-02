Imkern mitten in der Stadt – geht das? Enrico Winkler (45) sagt Ja. Er ist Eilenburgs Stadt-Imker, hat in allen Stadtteilen Bienenbeuten stehen. Und die sammeln fleißig Nektar und Pollen. Der Eilenburger Stadthonig ist inzwischen gefragt – auch jetzt kann man ihn kaufen.

Enrico Winkler macht mitten in Eilenburg Stadthonig

Hobby-Imkerei - Enrico Winkler macht mitten in Eilenburg Stadthonig

Hobby-Imkerei - Enrico Winkler macht mitten in Eilenburg Stadthonig