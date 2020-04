Enttäuschung nach Absage des Dorffestes in Pehritzsch

Pehritzsch

Große Veranstaltungen sind in den vergangenen Tagen reihenweise abgesagt worden. Jetzt fallen auch immer mehr Stadt- und Dorffeste der Corona-Krise zum Opfer. Jüngst haben sich die Sportgemeinschaft Pehritzsch, Feuerwehr und Ortschaftsrat entschieden, das für Juli geplante Dorffest abzusagen. Wir sprachen darüber mit Ortsvorsteherin Andrea Herold (54).

Frau Herold, wie geht es Ihnen mit dieser Entscheidung?

Die Enttäuschung ist natürlich riesengroß. Aber wer weiß heute, was im Juli ist und welche Hygieneauflagen dann gelten? Mit einem Mindestabstand von 1,50 Meter kann man nicht feiern. Allein bei unserem Tanzgruppen-Programm ist das große Festzelt immer rappelvoll, da sehr viele Stammgäste kommen, die nicht aus unserer Gemeinde sind. Wie soll das mit dem Abstand dann funktionieren? Also haben wir schweren Herzens das Fest abgesagt.

Aber die Vorbereitungen liefen doch bestimmt schon?

Ja, wir haben schon am Programm gearbeitet. Die Tanzgruppen trainieren ja das ganze Jahr. Nur zur Zeit können wir auch nicht an den neuen Tänzen arbeiten. Aber jetzt ist es so wie es ist. Es bringt ja auch nichts, wenn es dann vier Wochen vorher heißt, ihr könnt wieder feiern. Dann bekommt man so ein Fest nicht einfach so aus dem Boden gestampft.

Wie viele Leute sind in die Ausgestaltung des Festes involviert?

Im Organisationskomitee sind wir zehn Leute, etwa 35 aktive Tänzer bei den Tanzgruppen der Erwachsenen. Als Aktiv-Beteiligte mit Ortschaftsrat, Feuerwehr, Volleyball, Fußball, Alten Herren und den Frauen, die Kuchen backen und verkaufen, kümmern sich so zirka 40 Frauen und Männer um die Gestaltung unseres Dorffestes.

Werden Sie das Fest zu einem späteren Zeitpunkt nachholen?

Das Dorffest in der Größe, wie wir es immer feiern, wird es erst wieder im nächsten Jahr vom 2. bis 4. Juli geben. Vielleicht machen wir im September eine kleinere Sache, einfach damit sich die Dorfgemeinschaft mal wieder trifft.

