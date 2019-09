Erdäpfel-Kochbus macht in Jesewitz Station

Jesewitz

In grünen Schürzen und mit weißen Kochmützen auf dem Kopf klettern die Kinder der 4 a in das obere Stockwerk des grünen Doppeldecker-Busses. Vorbei an einer kleinen Küchenzeile nehmen sie an einem langen Tisch Platz. Hier wartet Profi-Koch Martin Schmidt schon. Vor ihm ein Berg Kartoffeln und anderes Gemüse. Denn um die „Coole Knolle“ – so das Motto der Aktion – dreht sich heute alles. Die Marktgemeinschaft Erdäpfel möchte mit dem Projekt Kindern die heimische Kartoffel als Bestandteil einer gesunden Ernährung näher bringen.

Zur Galerie Die Erdäpfel-Kochbus-Tour 2019 hat Station an der Grundschule Jesewitz gemacht.

Heute auf dem Speiseplan: Kartoffelbrei

Als Erdäpfel-Kochbus tourt der umgebaute Doppeldecker seit Anfang September durch Sachsen. Heute macht er an der Grundschule Jesewitz Station. Klassenweise kochen die Grundschüler gemeinsam mit Event-Koch Martin Schmidt unterschiedliche Kartoffel-Gerichte. Kartoffeln mit Quark, Pommes oder Kartoffelsuppe stehen auf dem Speiseplan. Für die 15 Kinder der 4a steht heute Kartoffelstampf auf dem Programm. Kochbus-Manager Schmidt verteilt rote Schneidebrettchen, Sparschäler und Messer. Er erklärt den Kindern, wie sie die Kartoffel schälen und schneiden sollen, ohne sich in die Finger zu schneiden. Dann wird geschnippelt.

Kinder können kochen

„Ich will den Kindern nicht beibringen zu kochen, das kann ich in so kurzer Zeit gar nicht, ich will ihnen aber zeigen dass sie es können“, sagt Schneider. Und das erfahren sie im Kochbus. Die geschnittenen Kartoffeln werden in einem großen Topf gekocht. Als die Kinder sie für weich genug befinden, gibt Schneider Milch, Salz und Butter dazu. Jetzt wird reihum gestampft. Dann kann gegessen werden. Lehrerin Frau Mende verteilt mit dem Profi-Koch Kartoffelbrei und das Gemüse, das die Kinder als Beilage zubereitet haben.

Die Schüler sind sich einig: Was sie da in der letzten Stunde zubereitet haben schmeckt. „Sie sollen mitkriegen, wie einfach es ist, aus frischen Zutaten selbst etwas zu kochen“, erklärt Schneider. Ihre Schürzen und Kochmützen dürfen die Kinder behalten, damit zu Hause gleich weiter gekocht werden kann. Auch einen Sack Kartoffeln gibt es als Geschenk zum Abschied dazu. „Ihr kocht für euch, für eure Gesundheit und euer späteres Leben“, gibt Martin Schneider ihnen noch mit.

Von Lilly Günthner