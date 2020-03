Bad Düben

Fehlenden Mut kann man der Bad Dübener Kurrende und ihrem Kantor Jan-Christoph Weige wirklich nicht vorwerfen: In der Passionsmusik wagt sich der Chor erstmals an ein Werk von Louis Spohr. „Die letzten Dinge“ werden am Sonnabend, 14. März, um 19 Uhr in der Stadtkirche aufgeführt.

Einst so berühmt wie „Teufelsgeiger“ Paganini

Spohr? Da müssen selbst Klassik-Musikfreunde einen Moment nachdenken. Wer dann auf Spurensuche geht, merkt schnell: Der 1784 in Braunschweig geborene Komponist, Geiger und Dirigent war eine Berühmtheit seiner Zeit. In einem Atemzug genannt mit Beethoven, Mozart oder „Teufelsgeiger“ Paganini. Und er war exzentrisch und selbstbewusst. Bleibenden Ruhm hat er sich aber vor allem durch eine Erfindung verdient: Seinem Taktstock. Bei einem Konzert 1820 benutzte er erstmal einen hölzernen Stab. Sehr zum Missfallen seiner Musiker übrigens: Die sollen gelästert haben, nun stehe ja ein Dompteur vor ihnen.

Spott wegen Taktstock längst Geschichte

Dieser Spott ist längst Geschichte, der Taktstock ist heute aus den Konzerthallen in aller Welt nicht mehr wegzudenken. Kurrende-Kantor Jan Weige benutzt ihn zwar nicht, aber der Komponist Spohr hat es ihm dennoch angetan. Wie es dazu kam? Weige erklärt es so: „Auf der Suche nach einem geeigneten Werk für die Kurrende in der Passionszeit bin ich auf mehrere Werke aus Barock, Klassik und Moderne gestoßen. So richtig zufrieden war ich aber nicht.“ Bei Recherchen für einen Vortrag im Themenfeld „Oratorien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts“ fiel Weige dann plötzlich das Spohr-Werk „Die letzten Dinge“ in die Hände – und ließ ihn nicht mehr los.

Der Dübener Kurrende-Kantor Jan-Christoph Weige ist fasziniert von dem Spohr-Werk und freut sich auf die Aufführung am 14. März in Bad Düben. Quelle: privat

Eine Komposition im nie gekannten Stil

Die Werkgeschichte im Zeitraffer: 1825 übersandte der deutsche Dramatiker Friedrich Rochlitz ein Libretto aus biblischen Texten (hauptsächlich aus der Johannesoffenbarung) an Spohr, der zu der Zeit Hofkapellmeister beim Hessischen Kurfürsten Wilhelm II in Kassel war. In enger Zusammenarbeit mit Rochlitz komponierte Spohr das Oratorium in einem bis dahin nie dagewesenen Stil. Begleitete Rezitative, kurze mehrstimmige Soli und vor allem Chöre waren sein Ideal, der sich vom Zeitgeist löste.

Das Oratorium wurde am 24.März 1826 in der Lutherischen Kirche in Kassel uraufgeführt. Diese und die folgende Aufführung in Düsseldorf am Pfingstsonntag wurden ein überwältigender Erfolg.

Fast 200 Jahre nach Uraufführung nun Premiere in Düben

Aber warum nun die „Wiederentdeckung“ fast 200 Jahre später ausgerechnet in Bad Düben – wo die Aufführung zugleich eine Premiere ist? Für Jan Weige liegen die Gründe auf der Hand: „Es passt musikalisch gut zur Kurrende, auch wenn es sich an der Oberkante des Realisierbaren bewegt. Dazu hat es einen deutschen Text – das hatte die Kurrende bei chorsinfonischen Werken länger nicht. Und es passt mit einer Aufführungsdauer von 85 Minuten gut in den Abend.“

Notenbeschaffung schwer, Konzert in Stadtkirche verlegt

Da aber „Die letzten Dinge“ sehr selten aufgeführt werden, war die Notenbeschaffung schwer. Auch die Aufführungsstätte musste von der eigentlich geplanten katholischen Kirche zur evangelische Stadtkirche verlegt, werden, da das Orchester sonst im Altarraum nicht genügend Platz finden würde.

Trotz dieser Schwierigkeiten ist Kantor Weige sehr froh, dass die Aufführung zustande kommt. Denn den entscheidenden Vorsprung zu vielen anderen Werken habe Spohr selbst formuliert, so Weige: „Der Verzicht auf alles übersteigert Affektierte macht das Werk ehrlich“.

Ticket-Vorverkauf läuft

Das Konzert beginnt am 14. März um 19 Uhr in der evangelischen Stadtkirche. Die Kurrende wird begleitet vom Kammerorchester Musica Juventa aus Halle. Die Solisten sind: Verena Küllmer (Sopran), Susanne Scheinpflug (Alt), Stephan Kelm (Tenor), Lars-Christoph Grenzemann (Bass). Die Leitung hat Kantor Jan-Christoph Weige. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf im Geschäft „Der gute Blumengeist“ (Telefon: 034243/22425)

Von Olaf Majer