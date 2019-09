Erfolgsgeschichte: Freie Grundschule Cultus+ in Eilenburg

Eilenburg

„Wir wollten anders lehren und freien Konzepten mehr Raum geben“, fasst Katja Krellig ihre Motivation für die Gründung der freien Grundschule in Eilenburg zusammen. Sie ist eine der Initiatorinnen der Evangelischen Grundschule Cultus+ und heute Vorstandsvorsitzende des Trägervereins der Schule. Um ihre Vision eines anderen Lernens und Lehrens umzusetzen, hatte sich 2008 eine Elterninitiative zu einem Verein zusammengeschlossen. Im Zeitraum von nur einem Jahr wurde die freie Grundschule gegründet. „Das war ziemlich sportlich in so kurzer Zeit“, erinnert sich Krellig. Am Sonnabend feiert die Schule ihr zehnjähriges Jubiläum und kann auf eine erfolgreiche Geschichte zurückblicken.

Aller Anfang ist schwer

„Natürlich gab es in der Anfangsphase Schwierigkeiten“, erzählt Katja Krellig. Im ersten Jahrgang ging es mit nur einer ersten und einer zweiten Klasse und 14 Schülerinnen und Schülern los. Die Klassen mussten nach und nach aufgebaut werden. „Auch politisch war die Situation am Anfang nicht immer einfach“, so Krellig. Es habe eine gewisse Zeit gedauert, bis die Schule und ihr alternatives Konzept in der Stadt akzeptiert worden seien. Doch der Weg dorthin hat sich gelohnt. Drei Jahre nach der Schulgründung bekam die freie Grundschule die staatliche Anerkennung. Ein wichtiger Schritt, weil die Schule jetzt Empfehlungen für weiterführende Schulen aussprechen kann und der Wechsel aufs Gymnasium damit möglich ist.

Neue evangelische Ausrichtung

Ein weiterer Meilenstein in der Schulgeschichte waren die Erweiterung des Schulkonzepts und die neue evangelische Ausrichtung im Jahr 2016. Die Evangelische Kirche konnte als Partner gewonnen werden. Damit wurde der wachsenden Schule eine weitere Professionalisierung ermöglicht. Das Schulkonzept sei gut mit den kirchlichen Werten vereinbar gewesen, denn das an der Schule praktizierte Bildungsverständnis stehe in enger Verbindung mit dem evangelischen Glauben, so Krellig. Die Schule heißt jetzt offiziell Evangelische Grundschule Cultus+.

Nach zehn Jahren: Eine Erfolgsgeschichte

Inzwischen sind die Klassen an der Cultus+ voll und es gibt sogar Wartelisten. Insgesamt 70 Schülerinnen und Schüler besuchen die freie Grundschule mittlerweile. Rund 70 Prozent der Schulabgänger erhalten eine Gymnasialempfehlung. Das spricht für das alternative Konzept der Schule. „Für die Zukunft wünschen wir uns, dass wir mehr Platz bekommen, damit wir alle Kinder, die an unsere Schule kommen wollen, auch aufnehmen können“, sagt Krellig. An ihrem zehnten Geburtstag kann die Cultus+ auf eine beachtliche Erfolgsgeschichte zurückblicken. Das soll am 28. September gebührend gefeiert werden: Die Evangelische Grundschule lädt dazu in ihre Räumlichkeiten in die Hallesche Straße 27 ein. Erstmals werden die Feierlichkeiten in Zusammenarbeit mit der Kirche ausgerichtet. Ab 14 Uhr wird dazu in die Eilenburger Marienkirche geladen.

Von Lilly Günthner