Diese Zwillingsbrüder erwirtschaften einen Millionen-Gewinn in Eilenburg

Die Sportspar GmbH wurde 2010 von den Zwillingsbrüdern Jevgenij und Aleksandr Borisenko gegründet. Ihr Geschäft ist der Verkauf von Vorjahreskollektionen namhafter Markenhersteller über ihren Online-Shop. Die Brüder sind 30 Jahre alt, stammen aus Litauen, lebten zunächst in Suhl in Thüringen und später in Nordrhein-Westfalen. In der Oberstufe besserten sie sich ihr Taschengeld durch Restpostenverkäufe bei Ebay auf. So fing alles an.

2011 ging dann der eigene Onlineshop an den Start. 2015 versendeten sie bereits eine Million Pakete. 2016 zog das Unternehmen nach Eilenburg (bei ehemals Henry im Gewerbegebiet auf dem Schanzberg). Die Sportspar GmbH wächst, ist inzwischen einer der führenden deutschen Online-Outlets für Sportbekleidung. Heute verlassen 5000 Pakete am Tag das Lager in Eilenburg, das über 12 000 Quadratmeter Fläche und 15 000 Markenartikel verfügt.

Seit Januar ist der ehemalige Handball-Nationalspieler Stefan Kretzschmar (Foto) neuer Shopbotschafter des Markenoutletshops. „Das ist für uns eine große Ehre, da er nicht nur eine beachtliche Sportlerkarriere aufzuweisen hat, sondern auch zum Image von Sportspar passt. Neben der Begeisterung für Sport ist er auch ein großer Fan von krassen Schnäppchenpreisen“, sagt Geschäftsführer Jevgenij Borisenko.

Derzeit treibt das Unternehmen mit 80 Beschäftigten die Internationalisierung voran.