Erleichterung über Weiteröffnung von Kitas und Grundschulen – aber war es nur ein Aufschub?

Die Woche hat begonnen – und die Erleichterung, dass Kitas und Grundschulen auch am Montag wieder öffnen konnten, ist groß. Erst am Freitag hatten Landkreis und Freistaat die Entscheidung mitgeteilt, trotz des Inzidenzwertes von über 100 die Einrichtungen nicht zu schließen. Auch die Wiederöffnung von Oberschulen und Gymnasien könnte nun in Nordsachsen wie geplant vonstatten gehen.

Gemeinsam die Kuh vom Eis gekriegt

Erleichtert zeigte sich auch Astrid Münster (FWG), Bürgermeisterin in Bad Düben. Noch am Mittwoch vergangener Woche habe Landrat Kai Emanuel (parteilos) den Bürgermeistern und Oberbürgermeistern des Landkreises mitgeteilt, dass Schulen und Kitas mit Blick auf die Inzidenzzahl schließen müssten, erzählt die Stadtchefin. Danach habe es große Aufregung gegeben unter den Informierten. „Wir wollten das nicht so hinnehmen und waren uns schnell einig, etwas unternehmen zu müssen.“ Am Donnerstag haben die Ortschefs mit dem Landrat per Videoschalte beraten. Romina Bart (CDU), Oberbürgermeisterin von Torgau, habe dann am Abend den Termin mit der Landesregierung organisiert. 19 Uhr folgte die Schalte mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Ministerin Petra Köpping (SPD), mit Vertretern des Kultusministeriums und mit Landtagsabgeordneten. Astrid Münster: „Dort haben wir unsere Ideen präsentiert, unter anderem Testzentren einzurichten und so viele Pädagogen und Erzieher wie nur möglich zu testen. So nahm die Sache ihren Lauf. Der Landrat hat großen Anteil daran, aber auch wir Bürgermeister und Oberbürgermeister.“

Schenderlein: Kein Freifahrtschein

Auch die CDU-Landtagsabgeordnete Christiane Schenderlein war an den Verhandlungen beteiligt. Und sie betont, dass die Entscheidung aus Dresden kein Freifahrtschein sei. „Es handelt sich um einen Aufschub, weil wir nachvollziehbar darstellen konnten, dass sich die Zahlen in Nordsachsen nach unten entwickeln werden. Zudem überzeugte die Teststrategie des Landkreises, die lokale Ausbrüche sofort eingedämmt hat.“ Heißt aber auch: Wenn Nordsachsen in dieser Woche weiterhin über der 100er-Inzidenz bleibt, wird es schwierig, die Schulen in der Woche ab dem 15. März offen zu halten, beziehungsweise weitere Schulen zu öffnen.

Diese Brisanz unterstreicht auch Heiko Wittig, SPD-Politiker und Vorsitzender des Schul- und Kulturausschusses im Kreistag Nordsachsen. „Nun hoffen wir einerseits auf das Sinken der Inzidenzzahlen, so dass die Diskussion zu erneuten Schließungen nicht noch mal geführt werden muss. Andererseits fordern wir die verantwortlichen Politiker in Bund und Land dringend auf, sich bei ihren Entscheidungen nicht allein an Infektionswerten zu orientieren.“ Seiner Meinung nach seien viel mehr Impfquoten, Testmöglichkeiten und ganz besonders Krankenhauskapazitäten zur Versorgung von Infizierten von entscheidender Bedeutung.

„Bei tschechischen Verhältnissen müsste natürlich sofort reagiert werden, nicht aber bei erhöhten Inzidenzen nur aufgrund vereinzelter genau lokalisierbarer Hotspots“, so Wittig weiter. „Diese Forderung gilt übrigens nicht nur für den Bildungsbereich, sondern für alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens.“

Müssen großen Kraftakt meistern

Für den Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (33, parteilos) ist es „eine gute Botschaft, dass wir offen bleiben“. Er dankt vor allem Landrat Emanuel, aber auch seinen Kollegen dafür, denen es gemeinsam gelungen ist, den Freistaat Sachsen zu überzeugen. Schwalbe spricht aber auch von einer großen Herausforderung. „Wir sind mit der Inzidenz knapp über 100 und müssen jetzt einen großen Kraftakt meistern. Kinder zeigen oft wenig bis gar keine Symptome. Das heißt für uns, frühzeitig Infektionen zu erkennen. Darum wollen wir unser Testkonzept erweitern und Spucktests anbieten. So wie in Bad Düben“, sagte der 33-Jährige. Rund 25 Prozent der Kinder über vier Jahre aus Kita und Grundschule, das sind ungefähr 75, in seiner Gemeinde sollen wöchentlich nach dem Zufallsprinzip getestet werden. „Da hoffen wir auf das Einverständnis der Eltern und werden das abfragen“, sagte Schwalbe.

Erleichterung bei Eltern

Erleichterung herrscht auch bei Eltern und Schülern. So ist beispielsweise Katja Leißner froh, dass ihre Kinder weiter zur Schule gehen können. Der Nachwuchs der Familie aus dem Mügelner Ortsteil Lichteneichen besucht die 1. und die 3. Klasse der freien evangelischen Grundschule „Apfelbaum“ in Schweta. „Die Kinder freuen sich auf ihre Mitschüler und ihre Lehrer. Da wäre die Enttäuschung groß gewesen, wenn die Schule heute schon wieder geschlossen gewesen wäre“, sagte sie. Dazu kommt, dass es immer schwieriger wurde, den Nachwuchs beim Homeschooling zu motivieren: „Die Lernbereitschaft zuhause wurde von Tag zu Tag geringer, das hat für Frust gesorgt.“

Dennoch könne sie auch all‘ jene verstehen, die sich gewünscht haben, dass Sachsen zwei Wochen länger durchhält und mit den Schulöffnungen noch wartet. „Die Sorgen um die Gesundheit sind ja deshalb nicht weg. Aber wenn jetzt auch die Lehrer regelmäßig getestet werden, ist das für mich in Ordnung und ein Stück weit eine Erleichterung.“

„Die sozialen Kontakte wurden durch die Pandemie stark reduziert und so bleibt den Kindern und Jugendlichen kaum eine andere Möglichkeit um Freunde zu sehen“, erklärte auch Kilian Crämer, Vorsitzender des Kreisschülerrates Nordsachsen. „Nun ist auch die Zeit, um den versäumten Lernstoff Schritt für Schritt nachzuholen, um den Schülern einen sicheren Weg in Richtung Abschluss zu ebenen.“

Inzidenzwert weiter über 100

Der Inzidenzwert für Nordsachsen lag derweil am Montag weiter über 100 – bei nun 124. Konkret waren am Montag 599 Einwohner als Corona-positiv registriert, genauso viele wie am Wochenende.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 94, Quarantäne: 329, Todesfälle: 46

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 225, Quarantäne: 583, Todesfälle: 60

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 62, Quarantäne: 208, Todesfälle: 109

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 130, Quarantäne: 305, Todesfälle: 73

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 58, Quarantäne: 112, Todesfälle: 10

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 28, Quarantäne: 78, Todesfälle: 8

2 Fälle sind noch nicht zugeordnet.

Bundeswehr unterstützt Corona-Teststationen

Die neuen Corona-Schnelltest-Stationen in den sechs großen Städten des Landkreises Nordsachsens werden ab Dienstag durch zwölf geschulte Soldatinnen und Soldaten verstärkt. Den Amtshilfeantrag des Landratsamtes hatte die Bundeswehr zuvor innerhalb kürzester Zeit bewilligt. „Nach der noch laufenden Unterstützung der Bundeswehr für das Gesundheitsamt sowie in einzelnen Pflegeheimen zur Durchführung von Tests, beweist die Truppe einmal mehr, dass sie zügig für unbürokratische Unterstützung sorgt und ein belastbarer, zuverlässiger Helfer ist“, freute sich Nordsachsens Landrat Kai Emanuel.Insgesamt 32 Soldatinnen und Soldaten unterstützen derzeit den Landkreis Nordsachsen bei der Pandemiebewältigung. Die Kosten des Einsatzes trägt die Bundeswehr.

