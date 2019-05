Eilenburg

Die Eröffnung mit dem Liedtext der Sportfreunde Stiller „Applaus, Applaus“, vorgetragen von Spontan Akustik, passte. Denn bei der Heinzel-Preis Verleihung 2019 am Freitagabend im Bürgerhaus, mit der die Stadt Eilenburg traditionell den ehrenamtlich Wirkenden dankt, sollte noch oft geklatscht werden. Oberbürgermeister Ralf Scheler erinnerte zunächst daran, wie sehr das Ehrenamt die Stadt pulsieren lässt. Denn egal ob Rosenmontagsumzug, Mazdalauf, Walpurgisnacht, Ruderregatten, Windhundrennen, Weihnachtsmärchen oder Tierparkfeste – sie alle werden, wie gleich eine ganze Reihe von Konzerten, von Vereinen gestemmt.

Vierter Preisträger wirkt seit Jahrzehnten

Bei Letzteren hat auch Ernst Gottlebe, der nach Yvonne Pötzsch, Birgit Rabe und Jürgen Fickert vierte Heinzel-Preisträger im Mittelpunkt stand, gehörigen Anteil. In der Laudatio begründete Annett Krause als Fachbereichsleiterin Bürgerservice die Wahl mit dem jahrzehntelangen Engagement des gebürtigen Eilenburgers. So begleitet und unterstützt der 83-Jährige seit mehr als 50 Jahren die kammermusikalische Konzertreihe „Stunde der Musik“. Die Aufführung von klassischer Musik mit solch hohem Niveau in einer Kleinstadt sei eine Besonderheit, ebenso, dass man im Anschluss an die Konzerte, von Herrn Gottlebe moderiert, mit den jeweiligen Künstlern in direkten Austausch treten kann. Hinzu komme sein Wirken für die evangelische Kirche. „Vor 25 Jahren“ so erinnerte Annett Krause, „gründete er mit anderen Interessierten den Förderverein zum Wiederaufbau der Stadtkirche St. Nikolai. Als Bauverantwortlicher war er maßgeblich unter anderen an der Erneuerung der barocken Turmhaube beteiligt.“

Altair bis VfB

Daneben wurden in den Bereichen Soziales, Kultur, Sport und Sonstiges jeweils ein Verein sowie insgesamt fünf Einzelpersonen ausgezeichnet. Der Verein Altair für Astronomie und Raumfahrt lädt Kinder zum Astronautentraining ein und lässt die Sonne beobachten, die Eilenburger Flüchtlingspaten öffnen das Café International oder organisieren die Ferienwoche. Beim Verein für Ballspiele mischen die Handballer der B-Jugend nicht nur die Sachsenliga ordentlich auf, sondern sorgen mit dem Schlachtruf: „Von der Elbe bis zur Mulde immer wieder VfB!“ für Aufsehen. Und der Tierschutzverein erhält für seine Arbeit inzwischen auch überregional Anerkennung.

Ehrung für „die Stillen“

Bei den Einzelpersonen wurden mit Jürgen Glück, der dem 50-jährigen Volkschor mit viel Hintergrundarbeit zusammenhält, und Dr. Jürgen Clauß, der beim Sozialverband VdK „wirklich nur schwer zu ersetzen“ ist, sowie Ramona Winzer, die in Pressen mit viel Herz seit Jahren die Bastelstraße bei Festen organisiert, drei eher im Hintergrund Wirkende geehrt.

Rampenlicht eher gewohnt

Die beiden anderen Ausgezeichneten Marie Engelmann und Stefan Teuber stehen dagegen auch sonst schon mal in der Öffentlichkeit. Marie Engelmann begeistert als Mitglied der Eilenburger Tanzgruppen allerdings nicht nur selbst auf der Bühne, sondern ist auch als Co-Trainerin tätig, sucht Musik, wäscht Kostüme, bastelt und zieht an Organisations-Strippen. Der einstige Physiklehrer Stefan Teuber, der sich weit über sein Arbeitsverhältnis hinaus für den Eilenburger Tierpark engagiert, wurde dafür geehrt, dass sich dank seiner 30-jährigen Leitertätigkeit der Minizoo „mit physikalischer Lichtgeschwindigkeit“ entwickelte, aber auch für seinen Mut und Weitblick, ihn 1998 mit der Überführung in die Vereinsträgerschaft überhaupt die Weiterexistenz gesichert zu haben.

Trommelwirbel zum Schluss

Bei dem anschließenden geselligen Ausklang nutzten die rund 200 Ehrenamtlichen die Möglichkeit, auch untereinander ins Gespräch zu kommen. Und dass Red Attack die anschließende Diskomusik von On Tour durch einen Trommelwirbel unterbrach, auch das passte irgendwie zu diesem Abend.

Die Ausgezeichneten auf einen Blick:

Heinzel-Preis 2019: Ernst Gottlebe

Bereich Soziales: Dr. Jürgen Clauß vom VdK Sachsen sowie die Eilenburger Flüchtlingspaten,

Bereich Kultur: Jürgen Glück vom Volkschor Eilenburg sowie der Verein Altair,

Bereich Sport Marie Engelmann von den Eilenburger Tanzgruppen sowie der Verein für Ballspiele Eilenburg

Kategorie Sonstiges Stefan Teuber von Tierparkverein, Ramona Winzer vom Ortsteil Pressen und der Tierschutzverein

Von Ilka Fischer