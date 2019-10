Erntebrot-Filiale in Eilenburg wird geschlossen

Eilenburg/Döbeln

Schon seit einigen Wochen informiert das Schild an der Ladentür über verkürzte Öffnungszeiten: „Geöffnet Montag bis Freitag 6 bis 12 Uhr“ heißt es hier. Die Erntebrot-Filiale in Eilenburg hat schon seit Längerem nicht mehr wie gewohnt bis nachmittags geöffnet. Jetzt steht fest, dass die Bäckerei in der Torgauer Straße vollständig geschlossen wird. Grund dafür ist die Insolvenz des Unternehmens Erntebrot GmbH.

Insolvenz und Suche nach Investoren

Am 8. Juli hatte das mittelständische Backunternehmen beim Amtsgericht Chemnitz die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt. Die Dresdner Wirtschaftskanzlei Beck ist mit der Verwaltung beauftragt. „Derzeit laufen mit mehreren Interessenten Gespräche, die Suche nach einem Investor kommt gut voran“, informiert Rechtsanwalt Thomas Beck. „Es gibt ein großes Interesse an Erntebrot“, bestätigt auch Simon Leopold, Geschäftsführer von der ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG, die mit dem Investorenprozess beauftragt ist. Zur Zeit werden Gespräche mit verschiedenen potenziellen Investoren geführt, so Leopold, er sei guter Dinge, dass sich bis Jahresende ein leistungsstarker Partner für Erntebrot finden wird.

Eine längere Geschichte

Bereits vor drei Jahren hatte Erntebrot mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Schon 2016 musste das Döbelner Unternehmen Insolvenz anmelden. Im Zuge des damaligen Insolvenzverfahrens wurde das Filialnetz in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg von 74 auf 39 Filialen reduziert. Auch die Region Delitzsch/ Bad Düben war betroffen: Von den dortigen sieben Filialen mussten zwei schließen: die Bäckerei im Rackwitzer Konsum, sowie das Erntebrot-Geschäft in Bad Düben. Zwar konnten im Zuge der Betriebssanierung 250 Arbeitsplätze gerettet werden, doch insgesamt 90 Mitarbeitende verloren damals ihre Anstellung.

Arbeitsplätze sind sicher, neue Mitarbeiter gesucht

Im jetzigen Verfahren soll es aber keine Mitarbeiterkündigungen geben – auch wenn einzelne Filialen geschlossen werden müssen. „Neben der weiteren Optimierung von Strukturen und Prozessen erhält das Controlling einen höheren Stellenwert. Die aktuell 35 Filialen werden dabei überprüft, wie in gesunden Unternehmen auch. Die Filiale in Eilenburg müssen wir leider schließen, es soll jedoch bei einzelnen Fällen bleiben“, sagt Insolvenzverwalter Thomas Beck. „ Mitarbeiterkündigungen wird es dabei keine geben, im Gegenteil. Wir suchen weiteres Verkaufspersonal für die Filialen und Fahrer für die Auslieferungen“, so Beck weiter.

Schließung steht fest – Zeitpunkt noch nicht

Die aktuellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten führt Erntebrot-Geschäftsführer Alexander Großmann auf die Verkaufseinbußen im Sommerloch zurück. Das seit der Insolvenz 2016 wirtschaftlich angeschlagene Unternehmen konnte die Umsatzeinbußen im diesjährigen heißen Sommer nicht ausgleichen. Trotzdem wird der

laufende Geschäftsbetrieb nach Angaben des Insolvenzverwalters weiterhin aufrecht erhalten. „Wir produzieren täglich frische Waren und verkaufen diese zu den gewohnten Öffnungszeiten in den 35 Erntebrot-Filialen sowie in der Verkaufsstelle am Produktionsstandort in Döbeln“, so Thomas Beck.

Für die Erntebrot-Filiale in Eilenburg trifft das allerdings nicht zu. Zur Anfrage, wann sie geschlossen wird, äußerte sich die Insolvenzverwaltung bisher nicht. Dass das Geschäft in Eilenburg schließt, steht fest – der Zeitpunkt noch nicht.

Von Lilly Günthner