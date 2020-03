Wartende in Eilenburg können nun Nachrichten lesen – zumindest an der Bushaltestelle am Markt in der Rinckartstraße. Dort gibt es jetzt die erste LVZ Mediabox der Stadt – im Schaufenster des Reisebüros Geißler. Inhaber Paul-Tilo-Geißler hat viele Gründe, sich über das Pilotprojekt zu freuen.